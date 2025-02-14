https://sputnik-georgia.ru/20250214/primer-politicheskogo-davleniya--natsbank-gruzii-vozmuschen-rezolyutsii-evroparlamenta-292121111.html

Пример политического давления – Нацбанк Грузии возмущен резолюцией Европарламента

Пример политического давления – Нацбанк Грузии возмущен резолюцией Европарламента

Sputnik Грузия

Любые попытки оказать давление на независимый финансовый регулятор, а также дискредитировать его или банковский сектор неприемлемы, заявили в Нацбанке 14.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-14T16:15+0400

2025-02-14T16:15+0400

2025-02-14T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Призыв Европарламента ввести санкции против президента Национального банка Грузии Натии Турнава является классическим примером политического давления на финансовый институт, говорится в заявлении Нацбанка Грузии. Нацбанк прокомментировал новую резолюцию Европарламента по Грузии от 13 февраля, в которой Европейский парламент призывает Совет ЕС и государства-члены ввести санкции в отношении грузинских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, в том числе главы Нацбанка Натии Турнава. В Нацбанке пояснили, что данная резолюция носит лишь исключительно рекомендательный характер, как и другие резолюции подобного типа. Как отметил Нацбанк, любые попытки оказать давление на независимый финансовый регулятор, а также дискредитировать его или банковский сектор неприемлемы и противоречат международным признанным стандартам. Нацбанк выразил сожаление в связи с тем, что определенные политические силы в Грузии в целях достижения субъективных политических интересов пытаются поставить под угрозу экономическое развитие страны и стабильность финансового сектора. Невозможно воспринимать Европарламент всерьез – ответ "Грузинской мечты" на резолюцию >>"К сожалению, для достижения этих целей была использована платформа Европейского парламента", – отмечено в заявлении. Регулятор подчеркнул, что несмотря на все усилия противников действующей власти Грузии, экономические фундаментальные основы страны остаются стабильными, инфляция ниже целевого показателя, а экономический рост устойчив. Кроме того, регулятор отметил, что его усилия по приведению финансовой системы и законодательства в соответствие с европейскими нормами заслуживают положительной оценки. Нацбанк отметил, что он, как независимый и устойчивый институт, продолжит уделять особое внимание ценовой и финансовой стабильности в стране в рамках мандата, установленного Конституцией и законами страны. Чего хочет Европарламент от Грузии Европейский парламент 13 февраля принял резолюцию "О дальнейшем ухудшении политической ситуации в Грузии", призывающую ввести санкции в отношении лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и провести в стране новые парламентские выборы. Резолюцию поддержали 400 депутатов, против резолюции проголосовали 63, 81 депутат воздержался. Согласно резолюции, Европарламент призывает правящую партию "Грузинская мечта" немедленно прекратить жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, политических оппонентов и представителей СМИ. Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии >>В резолюции также подтверждается, что единственным решением нынешнего кризиса в Грузии является проведение новых парламентских выборов, которые, по мнению членов Европарламента, должны состояться в течение ближайших нескольких месяцев. Кроме того, согласно новой резолюции: Подобно предыдущей резолюции по Грузии, депутаты Европарламента требуют введения санкций в отношении основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, премьера Ираклия Кобахидзе, мэра Тбилиси Кахи Каладзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили, главы МВД Вахтанга Гомелаури и председателя партии Ираклия Гарибашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, натия турнава, бидзина иванишвили, европарламент, политика