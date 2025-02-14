Пример политического давления – Нацбанк Грузии возмущен резолюцией Европарламента
16:15 14.02.2025 (обновлено: 17:07 14.02.2025)
© photo: Sputnik / Stringerнациональный банк Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Любые попытки оказать давление на независимый финансовый регулятор, а также дискредитировать его или банковский сектор неприемлемы, заявили в Нацбанке
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Призыв Европарламента ввести санкции против президента Национального банка Грузии Натии Турнава является классическим примером политического давления на финансовый институт, говорится в заявлении Нацбанка Грузии.
Нацбанк прокомментировал новую резолюцию Европарламента по Грузии от 13 февраля, в которой Европейский парламент призывает Совет ЕС и государства-члены ввести санкции в отношении грузинских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, в том числе главы Нацбанка Натии Турнава.
В Нацбанке пояснили, что данная резолюция носит лишь исключительно рекомендательный характер, как и другие резолюции подобного типа.
"Призыв Европарламента в резолюции ввести санкции в отношении действующего президента Национального банка Грузии Натии Турнава мы считаем классическим примером политического давления на независимый финансовый регулятор страны, за которым стоят определенные местные политические силы", – говорится в заявлении.
Как отметил Нацбанк, любые попытки оказать давление на независимый финансовый регулятор, а также дискредитировать его или банковский сектор неприемлемы и противоречат международным признанным стандартам.
Нацбанк выразил сожаление в связи с тем, что определенные политические силы в Грузии в целях достижения субъективных политических интересов пытаются поставить под угрозу экономическое развитие страны и стабильность финансового сектора.
"К сожалению, для достижения этих целей была использована платформа Европейского парламента", – отмечено в заявлении.
Регулятор подчеркнул, что несмотря на все усилия противников действующей власти Грузии, экономические фундаментальные основы страны остаются стабильными, инфляция ниже целевого показателя, а экономический рост устойчив.
"Монетарная политика Нацбанка заслужила высокую оценку ряда международных организаций. Примечательно, что грузинская финансовая система здорова и прозрачна, находясь под надзором и при поддержке регулятора. Банки стремятся поддерживать высокие стандарты в области борьбы с отмыванием денег и соблюдения санкций", – говорится в заявлении.
Кроме того, регулятор отметил, что его усилия по приведению финансовой системы и законодательства в соответствие с европейскими нормами заслуживают положительной оценки.
Нацбанк отметил, что он, как независимый и устойчивый институт, продолжит уделять особое внимание ценовой и финансовой стабильности в стране в рамках мандата, установленного Конституцией и законами страны.
Чего хочет Европарламент от Грузии
Европейский парламент 13 февраля принял резолюцию "О дальнейшем ухудшении политической ситуации в Грузии", призывающую ввести санкции в отношении лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и провести в стране новые парламентские выборы. Резолюцию поддержали 400 депутатов, против резолюции проголосовали 63, 81 депутат воздержался.
Согласно резолюции, Европарламент призывает правящую партию "Грузинская мечта" немедленно прекратить жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, политических оппонентов и представителей СМИ.
В резолюции также подтверждается, что единственным решением нынешнего кризиса в Грузии является проведение новых парламентских выборов, которые, по мнению членов Европарламента, должны состояться в течение ближайших нескольких месяцев.
Кроме того, согласно новой резолюции:
самопровозглашенные власти Грузии не имеет легитимности,
Европейский парламент признает Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии,
Европарламент призывает Евросоюз ввести санкции в отношении ведущих грузинских политиков, а также провести новые выборы, которые являются единственным выходом из политического кризиса в Грузии,
депутаты Европарламента призывают международное сообщество присоединиться к бойкоту самопровозглашенной власти в Грузии, обвиняя их в подрыве демократии в стране и репрессиях против инакомыслящих.
Подобно предыдущей резолюции по Грузии, депутаты Европарламента требуют введения санкций в отношении основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, премьера Ираклия Кобахидзе, мэра Тбилиси Кахи Каладзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили, главы МВД Вахтанга Гомелаури и председателя партии Ираклия Гарибашвили.