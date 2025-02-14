https://sputnik-georgia.ru/20250214/v-gruzii-ischut-mesto-dlya-stroitelstva-samogo-bolshogo-stadiona-292112249.html

В Грузии ищут место для строительства самого большого стадиона

В Грузии ищут место для строительства самого большого стадиона

Sputnik Грузия

На встрече стороны обсудили основные особенности нового стадиона и поделились мнениями о первоначальной концепции сооружения 14.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-14T11:58+0400

2025-02-14T11:58+0400

2025-02-14T11:58+0400

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ираклий карселадзе

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Представители голландской консультационной компании The Stadium Consultancy осмотрели окрестности Тбилиси, наиболее пригодные для строительства самого крупного многофункционального стадиона в Грузии, и поделились наблюдениями с министром регионального развития и инфраструктуры Ираклием Карселадзе, сообщается на сайте грузинского ведомства. Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, строительство нового масштабного стадиона, который будет расположен за чертой Тбилиси, планируется начать в апреле 2026 года. Для помощи в выборе удачной локации, правительство наняло голландскую консалтинговую компанию. Представители консалтинговой компании в течение нескольких дней находятся в Тбилиси. Помимо осмотра потенциальных мест для нового стадиона в Тбилиси, которые в конечном итоге будут выбраны на основе рекомендаций группы экспертов, они провели встречи с главой Мининфраструктуры, с руководством Фонда муниципального развития, руководством Федерации футбола Грузии и Союза регби. Премьер Грузии назвал дату начала строительства самого большого стадиона в стране >>Консультационную группу на встрече с главой Мининфраструктуры Ираклием Карселадзе представляли основатель и генеральный директор компании The Stadium Consultancy Бен Уинбринк, член Совета УЕФА по строительству и управлению стадионами, директор Emirates Stadium стадиона "Арсенал" на протяжении 37 лет и президент Европейской ассоциации управления стадионами и безопасностью (ESSMA) на протяжении 16 лет Джон Битти, а также эксперт по программированию и управлению процессами, архитектор Кристиан ван Хинеке. На встрече стороны обсудили основные особенности нового стадиона и поделились мнениями о первоначальной концепции сооружения. Консультанты представили министру результаты своего исследования потенциальных мест расположения стадиона и согласились представить более конкретные соображения относительно концепции после обработки информации, полученной во время их первого визита в Грузию. Строительство нового аэропорта и стадиона – премьер Грузии об амбициозных планах >>Консалтинговая команда объединяет экспертов из различных областей с многолетним опытом работы. Экспертная группа разработает как полную концепцию нового стадиона, так и этапы ее реализации на основе передового международного опыта. Концепцией будут определены местоположение стадиона, а также необходимые исследования и другие детали. Также будут подготовлены необходимые технические критерии, требования и задания для этапов закупок по направлениям проектирования, строительства и надзора. Консультационные услуги от группы экспертов предоставляются до завершения проекта. Новый стадион Новый многофункциональный стадион, рассчитанный на 70 тысяч болельщиков, с трибунами максимальной видимости позволит Грузии проводить футбольные и регбийные турниры высочайшего уровня. Стадион будет иметь высшую (4-ю) категорию УЕФА и, помимо проведения спортивных мероприятий, будет функционировать как масштабный концертный и конвенционный центр. Ранее в правительстве заявляли, что строительство нового стадиона планируется начать в поселке Вазиани (около 30 км от Тбилиси), где должны осуществить еще один амбициозный проект – открыть новый аэропорт. Как отметил премьер Грузии, существует высокий спрос на матчи особой значимости, как, например, игры национальных сборных по футболу. Действующий стадион имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси вмещает всего 54 тысячи зрителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий карселадзе, стадион