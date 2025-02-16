https://sputnik-georgia.ru/20250216/gruziya-obygrala-ispaniyu-v-ramkakh-chempionata-evropy-po-regbi-292140219.html

Грузия обыграла Испанию в рамках чемпионата Европы по регби

Грузия обыграла Испанию в рамках чемпионата Европы по регби

Sputnik Грузия

Соперником сборной Грузии в полуфинале станет сборная Румынии 16.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-16T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби обыграла команду Испании в Мадриде со счетом 62:32 в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы по регби 2025 года, заработав бонусное очко. Сборные Грузии и Испании до этого матча встречались между собой 25 раз: борджгалоснеби одержали 21 победу, один матч завершился вничью, а испанцы победили лишь трижды. В матче с Испанией грузинские регбисты занесли 10 попыток. Таким образом, сборная Грузии заняла первое место в группе и получила право сыграть в полуфинале турнира на домашнем стадионе. Сборная Грузии занимает достойное место в высшей иерархии мирового регби – Planetrugby >>На старте чемпионата Европы Грузия одержала убедительную победу над командой Швейцарии, установив рекордный счет 110:0. Затем обыграла Нидерланды – 40:7. Соперником сборной Грузии в полуфинале станет сборная Румынии. Полуфинальная встреча состоятся 1 или 2 марта в Тбилиси. Немаловажно, что чемпионат Европы также является отборочным этапом к чемпионату мира 2027 года: четыре лучшие европейские команды получат прямые путевки в Австралию. Грузия, после победы над Нидерландами, обеспечила себе выход ЧМ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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