https://sputnik-georgia.ru/20250217/mobilnyy-internet-v-gruzii-odin-iz-samykh-bystrykh-v-mire--novyy-reyting-292142322.html

Мобильный Интернет в Грузии один из самых быстрых в мире – новый рейтинг

Мобильный Интернет в Грузии один из самых быстрых в мире – новый рейтинг

Sputnik Грузия

Скорость мобильного Интернета в Грузии в декабре 2024 года составила 140,76 мегабайта в секунду 17.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-17T09:01+0400

2025-02-17T09:01+0400

2025-02-17T13:17+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Грузия заняла 10 место в мире по скорости мобильного Интернета в 2024 году, говорится в рейтинге Глобального индекса Интернета (Speedtest by Ookla Global Index). Популярный интернет-сервис Speedtest ежемесячно составляет рейтинг скорости подключения к Интернету Speedtest Global Index, в котором содержатся данные по скорости мобильного и фиксированного Интернета. Согласно рейтингу Speedtest Global Index за 2023 год, Грузия занимала 74 место. Скорость мобильного Интернета в Грузии в декабре 2024 года составила 140,76 мегабайта в секунду, что ставит ее между Норвегией и Люксембургом. В декабре 2023 года скорость мобильного Интернета составляла лишь 37,78 мегабайта в секунду. Сколько человек в Грузии имеет доступ в интернет? >>По данным Ookla, самый быстрый мобильный Интернет в Объединенных Арабских Эмиратах со скоростью 453,87 Мбит/с, за ними следуют Катар со скоростью 383,50 Мбит/с и Кувейт со скоростью 257,30 Мбит/с. Соседи Грузии Россия на 89 месте – 27,34 Мбит/с, Армения на 80 месте – 34,28 Мбит/с, а Азербайджан на 55 месте – 56,78 Мбит/с. Скорость мобильного Интернета в США (13 место) составляет 130,41 мегабайт в секунду, во Франции (18 место) – 108,74 мегабайта в секунду, а в Германии (53 место) – 58,41 мегабайт в секунду. В Грузии более 95% домохозяйств имеют доступ к Интернету >>Всего в списке 110 стран. На последнем месте Афганистан – 8,20 Мбит/с. Что касается фиксированного Интернета, Грузия занимает 111 месте в списке из 154 стран. В списке Грузия находится между Гаити и Габоном.Скорость скачивания на фиксированном Интернете в Грузии в декабре прошлого года составляла 42,07 Мбит/с (год назад – 26,60 Мбит/с), а скорость загрузки – 44,32 Мбит/с ( в декабре 2023 года – 28,96 Мбит/с). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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