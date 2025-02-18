https://sputnik-georgia.ru/20250218/npo-v-gruzii-smogut-poluchat-granty-ot-gosudarstva-292165651.html

НПО в Грузии смогут получать гранты от государства

НПО в Грузии смогут получать гранты от государства

Sputnik Грузия

Выдачей грантов будет заниматься новое ведомство – Агентство управления государственными грантами 18.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-18T15:58+0400

2025-02-18T15:58+0400

2025-02-18T16:24+0400

грузия

новости

антикоррупционное бюро

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в закон "О грантах", предусматривающие возможность для общественных организаций получать государственные гранты. По проекту выдачей грантов будет заниматься новое ведомство – Агентство управления государственными грантами. Финансирование получат только те организации, направление деятельности которых будет соответствовать приоритетам развития страны. USAID использовал грузинские НПО для организации революции – премьер Грузии>>Из государственного бюджета в 2025 году уже выделено 20 миллионов лари, которые пойдут в том числе на создание самого Агентства, а также на выплату зарплат сотрудникам и сами гранты. Гранты из бюджета, согласно действующему грузинскому законодательству, выдаются на основании письменного соглашения, в котором указываются цель гранта, его объем, конкретные направления и сроки его освоения, а также условия его получения. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций. Прозрачность иностранных фондов не имеет альтернативы – спикер парламента Грузии>>Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором. Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах", которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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