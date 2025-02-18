https://sputnik-georgia.ru/20250218/sovladelets-oppozitsionnogo-kanala-gruzii-sdelal-zayavlenie-posle-priostanovki-veschaniya-292168507.html
Совладелец оппозиционного канала Грузии сделал заявление после приостановки вещания
Совладелец оппозиционного канала Грузии сделал заявление после приостановки вещания
Sputnik Грузия
Остановка "Мтавари архи" происходит по указанию Ники Гварамия и по самовольному, незаконному решению генерального директора, заявил Окуашвили 18.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-18T19:56+0400
2025-02-18T19:56+0400
2025-02-18T19:56+0400
грузия
политика
новости
ника гварамия
георгий габуния
коба накопия
единое национальное движение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0c/251145395_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_77796f8fc16569ec05d6623d8725142d.jpg
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Совладелец крупнейшего оппозиционного телеканала Грузии "Мтавари архи" Заза Окуашвили, которого обвиняют в создании финансовых проблем телеканалу, сделал первое заявление после приостановки вещания. Крупнейший оппозиционный телеканал Грузии "Мтавари архи" приостановил трансляцию передач, выходящих в режиме реального времени из-за финансовых проблем, обвинив в создании кризиса Окуашвили и одного из директоров Гоги Курдадзе. Телеканал "Мтавари архи" создали в 2019 году находящиеся в оппозиции к власти Заза Окуашвили и нынешний лидер крупной оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия, который в 2024 году отказался от должности гендиректора телеканала, так как решил заняться политикой, передав полномочия Георгию Габуния. Окуашвили заявил, что до того, как приостановить вещание, телеканал предложил ему заплатить один миллион, чтобы Гога Курдадзе опроверг свое обращение в Генпрокуратуру и Нацбанк Грузии с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" и подписал бы некий незаконный документ. В противном случае Окуашвили угрожали возобновить кампанию против него. Гварамия и Габуния превратили ТВ "Мтавари архи" в машину отмывания денег – сооснователь >>Курдадзе требовал остановить перечисления, так как, по его утверждению, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит в банк деньги, которые через компанию "Нью сейлс" (эксклюзивного поставщика рекламы телеканалу) от имени "Мтавари архи" ежедневно идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии. Окуашвили требует остановить финансовые операции по этой схеме, сменить генерального директора. По его словам, он уже обратился к своим американским и британским адвокатам, чтобы дать оценку действиям Гварамия. О "Мтавари архи" В Грузии все телеканалы, кроме Общественного вещателя Грузии, находятся в руках частных владельцев, которые и определяют политику телеканала. "Мтавари архи" – телеканал с наибольшим доходом от рекламы среди оппозиционных телеканалов, он входит в пятерку ТВ Грузии с наибольшим финансированием. Только в 2024 году его доход составил около 10 миллионов лари. Начало скандала Телеканал "Рустави 2" еще в октябре 2024 года обнародовал в своем эфире попавшие в его руки письма одного из директоров телеканала Гоги Курдадзе на имя гендиректора одного из крупнейших банков страны TBC и исполнительного директора Bank Group PLC Вахтанга Буцхрикидзе и на тот момент и. о. президента Нацбанка Грузии Натии Турнава с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" через TBC. По его словам, в 2019-2024 годы, в период директорства Ники Гварамия, в "Мтавари архи" поступили незаконные, неизвестного происхождения наличные деньги, в основном долларами, в размере 8 475 000 в долларовом эквиваленте. В тот же период из этих денег 2 миллиона в долларовом эквиваленте (в долларах, евро и фунтах) были отправлены за рубеж. Крупнейший оппозиционный телеканал Грузии приостановил вещание >>Кроме того, согласно обнародованной Курдадзе схеме, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит в банк деньги, которые через компанию "Нью сейлс" (эксклюзивного поставщика рекламы телеканалу) от имени "Мтавари архи" ежедневно идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии. В декабре 2024 года директор "Мтавари архи" Георгий Габуния заявил, что сооснователь телеканала Заза Окуашвили через одного из директоров Гоги Курдадзе блокирует финансовые операции и отказывается от оформления важных для компании рекламных контрактов, что говорит о его стремлении закрыть СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0c/251145395_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_5599c64c58af9e87b64112b7bf24ea5c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, ника гварамия, георгий габуния, коба накопия, единое национальное движение
грузия, политика, новости, ника гварамия, георгий габуния, коба накопия, единое национальное движение
Совладелец оппозиционного канала Грузии сделал заявление после приостановки вещания
Остановка "Мтавари архи" происходит по указанию Ники Гварамия и по самовольному, незаконному решению генерального директора, заявил Окуашвили
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Совладелец крупнейшего оппозиционного телеканала Грузии "Мтавари архи" Заза Окуашвили, которого обвиняют в создании финансовых проблем телеканалу, сделал первое заявление после приостановки вещания.
Крупнейший оппозиционный телеканал Грузии "Мтавари архи" приостановил трансляцию передач, выходящих в режиме реального времени из-за финансовых проблем, обвинив в создании кризиса Окуашвили и одного из директоров Гоги Курдадзе.
"Остановка "Мтавари архи" происходит по указанию Ники Гварамия и по самовольному, незаконному решению генерального директора, и они с целью моей дискредитации публикуют заявление, якобы я останавливаю телекомпанию "Мтавари архи", – говорится в заявлении Окуашвили.
Телеканал "Мтавари архи" создали в 2019 году находящиеся в оппозиции к власти Заза Окуашвили и нынешний лидер крупной оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия, который в 2024 году отказался от должности гендиректора телеканала, так как решил заняться политикой, передав полномочия Георгию Габуния.
Окуашвили заявил, что до того, как приостановить вещание, телеканал предложил ему заплатить один миллион, чтобы Гога Курдадзе опроверг свое обращение в Генпрокуратуру и Нацбанк Грузии с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" и подписал бы некий незаконный документ. В противном случае Окуашвили угрожали возобновить кампанию против него.
Курдадзе требовал остановить перечисления, так как, по его утверждению, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит в банк деньги, которые через компанию "Нью сейлс" (эксклюзивного поставщика рекламы телеканалу) от имени "Мтавари архи" ежедневно идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии.
Окуашвили требует остановить финансовые операции по этой схеме, сменить генерального директора.
"Предложенная Никой Гварамия на пост генерального директора "Мтавари архи" его супруга Софо Лилуашвили для меня неприемлема", – отмечает Окуашвили.
По его словам, он уже обратился к своим американским и британским адвокатам, чтобы дать оценку действиям Гварамия.
В Грузии все телеканалы, кроме Общественного вещателя Грузии, находятся в руках частных владельцев, которые и определяют политику телеканала.
"Мтавари архи" – телеканал с наибольшим доходом от рекламы среди оппозиционных телеканалов, он входит в пятерку ТВ Грузии с наибольшим финансированием. Только в 2024 году его доход составил около 10 миллионов лари.
Телеканал "Рустави 2" еще в октябре 2024 года обнародовал в своем эфире попавшие в его руки письма одного из директоров телеканала Гоги Курдадзе на имя гендиректора одного из крупнейших банков страны TBC и исполнительного директора Bank Group PLC Вахтанга Буцхрикидзе и на тот момент и. о. президента Нацбанка Грузии Натии Турнава с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" через TBC.
По его словам, в 2019-2024 годы, в период директорства Ники Гварамия, в "Мтавари архи" поступили незаконные, неизвестного происхождения наличные деньги, в основном долларами, в размере 8 475 000 в долларовом эквиваленте.
В тот же период из этих денег 2 миллиона в долларовом эквиваленте (в долларах, евро и фунтах) были отправлены за рубеж.
Кроме того, согласно обнародованной Курдадзе схеме, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит в банк деньги, которые через компанию "Нью сейлс" (эксклюзивного поставщика рекламы телеканалу) от имени "Мтавари архи" ежедневно идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии.
В декабре 2024 года директор "Мтавари архи" Георгий Габуния заявил, что сооснователь телеканала Заза Окуашвили через одного из директоров Гоги Курдадзе блокирует финансовые операции и отказывается от оформления важных для компании рекламных контрактов, что говорит о его стремлении закрыть СМИ.