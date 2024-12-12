https://sputnik-georgia.ru/20241212/gvaramiya-i-gabuniya-prevratili--tv-mtavari-arkhi-v-mashinu-otmyvaniya-deneg---soosnovatel-291372942.html
Гварамия и Габуния превратили ТВ "Мтавари архи" в машину отмывания денег – сооснователь
Гварамия и Габуния превратили ТВ "Мтавари архи" в машину отмывания денег – сооснователь
Sputnik Грузия
Гендиректор ТВ "Мтавари архи" обвинил Зазу Окуашвили в лишении телеканала источников дохода 12.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-12T18:12+0400
2024-12-12T18:12+0400
2024-12-12T18:59+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Деятельность Ники Гварамия и Георгия Габуния является примером того, как можно, прикрываясь прессой, грабить телекомпанию за счет терпения сотрудников и текущей обстановки в стране, а также превратить телевидение в машину отмывания миллионов долларов в международном масштабе, заявил сооснователь ТВ "Мтавари архи" Заза Окуашвили. В среду Габуния, который стал гендиректором "Мтавари архи" после Гварамия, обвинил Окуашвили в намерении закрыть телеканал. По его словам, Окуашвили руками одного из директоров Гоги Курдадзе блокирует все финансовые операции и отказывается от оформления жизненно важных для компании контрактов.По словам Окуашвили, он не делал ничего во вред "Мтавари архи", а лишь несколько месяцев предъявляет одни и те же претензии менеджменту. "Несколько дней назад у меня была коммуникация с группой журналистов. Я им тоже сказал, что, несмотря на разграбление Никой Гварамия и Георгием Габуния "Мтавари архи" и искусственное доведение до разорения, я и не думал о закрытии телекомпании", – сказал Окуашвили. Более того, он отметил, что выразил готовность оказать телеканалу поддержку для удовлетворения ее нужд. "Проблема "Мтавари архи" заключается в том, что директора (сначала Ника Гварамия, а потом Георгий Габуния) довели телекомпанию до разорения", – заявил Окуашвили.Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" на грани закрытия>>По его словам, деятельность Гварамия и Габуния "это пример, как можно прикрываться СМИ и грабить телекомпанию за счет терпения сотрудников и текущей обстановки в стране, использовать и превратить телевидение в машину отмывания миллионов долларов в международном масштабе". При этом Окуашвили назвал комичным и нелогичным обвинение, якобы он действует в интересах основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Окуашвили подчеркнул, что у него международные споры с Иванишвили."Я, наоборот, поставил бы вопрос об источниках крупного и беспрепятственного финансирования Ники Гварамия и превращения в "главную оппозиционную партию", – заявил Окуашвили.Коалиция во главе с партией Ники Гварамия и Ники Мелия "Ахали" показала самый лучший из оппозиционных сил результат на парламентских выборах 26 октября. От оппозиции в парламент прошли три коалиции и одна партия, но ни одна из них не признала результаты выборов и отказалась работать в парламенте нового созыва."Мое желание, чтобы канал беспрепятственно продолжил работать полным составом и менеджментом, который не будет пытаться накапливать личное богатство за счет телекомпании", – сказал Окуашвили. Черные деньги в политике Грузии – разоблачение ТВ или манипуляции перед выборами?>>В середине октября, незадолго до парламентских выборов в Грузии, телеканал "Рустави 2" обнародовал попавшие к нему письма Курдадзе гендиректору одного из крупнейших банков страны TBC и главе Нацбанка с требованием остановить незаконные финансовые операции на миллионы долларов от имени оппозиционного "Мтавари архи" через TBC.Телеканалом "Рустави 2" в прошлом руководил Гварамия. В 2019 году, сразу после возвращения "Рустави 2" прежнему владельцу, он создал свой телеканал "Мтавари архи", а в 2022 году сел в тюрьму за нанесение "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари будучи ее гендиректором.Гварамия вышел на свободу в июне 2023 года. Его помиловала президент Саломе Зурабишвили. Скандальные письмаТелеканал "Рустави 2" обнародовал в своем эфире попавшие в его руки письма Курдадзе на имя гендиректора одного из крупнейших банков страны TBC и исполнительного директора Bank Group PLC Вахтанга Буцхрикидзе и и. о. президента Национального банка Грузии Натии Турнава с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" через TBC.Курдадзе писал, что, согласно уставу "Мтавари архи", для подобных финансовых операций нужны подписи трех директоров телекомпании, а он, став в апреле 2024 года директором, отказался ставить подписи на этих перечислениях."С 2019 года по сей день от парламентария Кобы Накопия в кассу "Мтавари архи" поступают непонятного происхождения и источника наличные деньги, которые через счета банка TBC поступают в циркуляцию банковских перечислений от имени "Мтавари архи", в том числе за рубеж", – написал Курдадзе.По его словам, в 2019-2024 годы, в период директорства Ники Гварамия, в "Мтавари архи" поступили незаконные, неизвестного происхождения наличные деньги, в основном долларами, в размере 8 475 000 в долларовом эквиваленте.В тот же период из этих денег 2 миллиона в долларовом эквиваленте (в долларах, евро и фунтах) были отправлены за рубеж.Кроме того, по словам Курдадзе, из-за инкассо в связи с задолженностью "Мтавари архи" по налогам, возросшей до 11,2 миллиона лари, финансовый руководитель телекомпании Ираклий Нижарадзе и рекламная компания "Нью сейлс" почти каждый день со своих счетов осуществляют перечисления вместо "Мтавари архи".Курдадзе утверждает, что ООО "Нью сейлс", которая эксклюзивно распоряжается рекламным временем телеканала, участвует в незаконной схеме с 2022 года, после того, как в январе того года государство выставило инкассовое поручение о списании денег со счета "Мтавари архи" за неуплату налогов.Гварамия вышел на свободу – президент Грузии помиловала основателя ТВ "Мтавари архи">>Согласно обнародованной Курдадзе схеме, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит в банк деньги, которые через "Нью сейлс" от имени "Мтавари архи" идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии.Об обороте наличных денег с первых дней знали Ника Гварамия, директор "Нью сейлс" Тея Гварамия, а также директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, утверждает Курдадзе.При этом Курдадзе заявил об угрозах в его адрес."Бывший директор "Мтавари архи" Ника Гварамия, а также Коба Накопия и другие сказали и пригрозили, чтобы я прекратил мешать указанным незаконным операциям, так как инструктаж этих операций находится под покровительством и контролем самого сильного и влиятельного лица в Грузии, и что все равно ничего не изменится", – написал Курдадзе.Подобные письма Курдадзе начал отправлять руководству банка TBC и Нацбанка с 17 сентября. В копиях указаны директор рекламной компании "Нью сейлс" Тея Гварамия, директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, финансовый руководитель "Мтавари архи" Ираклий Нижарадзе и главный бухгалтер "Мтавари архи" Ануки Гамсахурдия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, георгий габуния, ника гварамия, бидзина иванишвили, единое национальное движение, коба накопия
новости, грузия, георгий габуния, ника гварамия, бидзина иванишвили, единое национальное движение, коба накопия
Гварамия и Габуния превратили ТВ "Мтавари архи" в машину отмывания денег – сооснователь
18:12 12.12.2024 (обновлено: 18:59 12.12.2024)
Гендиректор ТВ "Мтавари архи" обвинил Зазу Окуашвили в лишении телеканала источников дохода
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Деятельность Ники Гварамия и Георгия Габуния является примером того, как можно, прикрываясь прессой, грабить телекомпанию за счет терпения сотрудников и текущей обстановки в стране, а также превратить телевидение в машину отмывания миллионов долларов в международном масштабе, заявил сооснователь ТВ "Мтавари архи" Заза Окуашвили.
В среду Габуния, который стал гендиректором "Мтавари архи" после Гварамия, обвинил Окуашвили в намерении закрыть телеканал. По его словам, Окуашвили руками одного из директоров Гоги Курдадзе блокирует все финансовые операции и отказывается от оформления жизненно важных для компании контрактов.
"В ответ на заявление Георгия Габуния заявляю, что я не принимал решение закрывать "Мтавари архи", и заявление Георгия Габуния является клеветой в мой адрес и частью плана Ники Гварамия", – заявил Окуашвили.
По словам Окуашвили, он не делал ничего во вред "Мтавари архи", а лишь несколько месяцев предъявляет одни и те же претензии менеджменту.
"Несколько дней назад у меня была коммуникация с группой журналистов. Я им тоже сказал, что, несмотря на разграбление Никой Гварамия и Георгием Габуния "Мтавари архи" и искусственное доведение до разорения, я и не думал о закрытии телекомпании", – сказал Окуашвили.
Более того, он отметил, что выразил готовность оказать телеканалу поддержку для удовлетворения ее нужд.
"Проблема "Мтавари архи" заключается в том, что директора (сначала Ника Гварамия, а потом Георгий Габуния) довели телекомпанию до разорения", – заявил Окуашвили.
По его словам, деятельность Гварамия и Габуния "это пример, как можно прикрываться СМИ и грабить телекомпанию за счет терпения сотрудников и текущей обстановки в стране, использовать и превратить телевидение в машину отмывания миллионов долларов в международном масштабе".
При этом Окуашвили назвал комичным и нелогичным обвинение, якобы он действует в интересах основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Окуашвили подчеркнул, что у него международные споры с Иванишвили.
"Я, наоборот, поставил бы вопрос об источниках крупного и беспрепятственного финансирования Ники Гварамия и превращения в "главную оппозиционную партию", – заявил Окуашвили.
Коалиция во главе с партией Ники Гварамия и Ники Мелия "Ахали" показала самый лучший из оппозиционных сил результат на парламентских выборах 26 октября. От оппозиции в парламент прошли три коалиции и одна партия, но ни одна из них не признала результаты выборов и отказалась работать в парламенте нового созыва.
"Мое желание, чтобы канал беспрепятственно продолжил работать полным составом и менеджментом, который не будет пытаться накапливать личное богатство за счет телекомпании", – сказал Окуашвили.
В середине октября, незадолго до парламентских выборов в Грузии, телеканал "Рустави 2" обнародовал попавшие к нему письма Курдадзе гендиректору одного из крупнейших банков страны TBC и главе Нацбанка с требованием остановить незаконные финансовые операции на миллионы долларов от имени оппозиционного "Мтавари архи" через TBC.
Телеканалом "Рустави 2" в прошлом руководил Гварамия. В 2019 году, сразу после возвращения "Рустави 2" прежнему владельцу, он создал свой телеканал "Мтавари архи", а в 2022 году сел в тюрьму за нанесение "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари будучи ее гендиректором.
Гварамия вышел на свободу в июне 2023 года. Его помиловала президент Саломе Зурабишвили.
Телеканал "Рустави 2" обнародовал в своем эфире попавшие в его руки письма Курдадзе на имя гендиректора одного из крупнейших банков страны TBC и исполнительного директора Bank Group PLC Вахтанга Буцхрикидзе и и. о. президента Национального банка Грузии Натии Турнава с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" через TBC.
Курдадзе писал, что, согласно уставу "Мтавари архи", для подобных финансовых операций нужны подписи трех директоров телекомпании, а он, став в апреле 2024 года директором, отказался ставить подписи на этих перечислениях.
"С 2019 года по сей день от парламентария Кобы Накопия в кассу "Мтавари архи" поступают непонятного происхождения и источника наличные деньги, которые через счета банка TBC поступают в циркуляцию банковских перечислений от имени "Мтавари архи", в том числе за рубеж", – написал Курдадзе.
По его словам, в 2019-2024 годы, в период директорства Ники Гварамия, в "Мтавари архи" поступили незаконные, неизвестного происхождения наличные деньги, в основном долларами, в размере 8 475 000 в долларовом эквиваленте.
В тот же период из этих денег 2 миллиона в долларовом эквиваленте (в долларах, евро и фунтах) были отправлены за рубеж.
Кроме того, по словам Курдадзе, из-за инкассо в связи с задолженностью "Мтавари архи" по налогам, возросшей до 11,2 миллиона лари, финансовый руководитель телекомпании Ираклий Нижарадзе и рекламная компания "Нью сейлс" почти каждый день со своих счетов осуществляют перечисления вместо "Мтавари архи".
Курдадзе утверждает, что ООО "Нью сейлс", которая эксклюзивно распоряжается рекламным временем телеканала, участвует в незаконной схеме с 2022 года, после того, как в январе того года государство выставило инкассовое поручение о списании денег со счета "Мтавари архи" за неуплату налогов.
Согласно обнародованной Курдадзе схеме, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит в банк деньги, которые через "Нью сейлс" от имени "Мтавари архи" идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии.
Об обороте наличных денег с первых дней знали Ника Гварамия, директор "Нью сейлс" Тея Гварамия, а также директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, утверждает Курдадзе.
При этом Курдадзе заявил об угрозах в его адрес.
"Бывший директор "Мтавари архи" Ника Гварамия, а также Коба Накопия и другие сказали и пригрозили, чтобы я прекратил мешать указанным незаконным операциям, так как инструктаж этих операций находится под покровительством и контролем самого сильного и влиятельного лица в Грузии, и что все равно ничего не изменится", – написал Курдадзе.
Подобные письма Курдадзе начал отправлять руководству банка TBC и Нацбанка с 17 сентября. В копиях указаны директор рекламной компании "Нью сейлс" Тея Гварамия, директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, финансовый руководитель "Мтавари архи" Ираклий Нижарадзе и главный бухгалтер "Мтавари архи" Ануки Гамсахурдия.