https://sputnik-georgia.ru/20241212/gvaramiya-i-gabuniya-prevratili--tv-mtavari-arkhi-v-mashinu-otmyvaniya-deneg---soosnovatel-291372942.html

Гварамия и Габуния превратили ТВ "Мтавари архи" в машину отмывания денег – сооснователь

Гварамия и Габуния превратили ТВ "Мтавари архи" в машину отмывания денег – сооснователь

Sputnik Грузия

Гендиректор ТВ "Мтавари архи" обвинил Зазу Окуашвили в лишении телеканала источников дохода 12.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-12T18:12+0400

2024-12-12T18:12+0400

2024-12-12T18:59+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Деятельность Ники Гварамия и Георгия Габуния является примером того, как можно, прикрываясь прессой, грабить телекомпанию за счет терпения сотрудников и текущей обстановки в стране, а также превратить телевидение в машину отмывания миллионов долларов в международном масштабе, заявил сооснователь ТВ "Мтавари архи" Заза Окуашвили. В среду Габуния, который стал гендиректором "Мтавари архи" после Гварамия, обвинил Окуашвили в намерении закрыть телеканал. По его словам, Окуашвили руками одного из директоров Гоги Курдадзе блокирует все финансовые операции и отказывается от оформления жизненно важных для компании контрактов.По словам Окуашвили, он не делал ничего во вред "Мтавари архи", а лишь несколько месяцев предъявляет одни и те же претензии менеджменту. "Несколько дней назад у меня была коммуникация с группой журналистов. Я им тоже сказал, что, несмотря на разграбление Никой Гварамия и Георгием Габуния "Мтавари архи" и искусственное доведение до разорения, я и не думал о закрытии телекомпании", – сказал Окуашвили. Более того, он отметил, что выразил готовность оказать телеканалу поддержку для удовлетворения ее нужд. "Проблема "Мтавари архи" заключается в том, что директора (сначала Ника Гварамия, а потом Георгий Габуния) довели телекомпанию до разорения", – заявил Окуашвили.Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" на грани закрытия>>По его словам, деятельность Гварамия и Габуния "это пример, как можно прикрываться СМИ и грабить телекомпанию за счет терпения сотрудников и текущей обстановки в стране, использовать и превратить телевидение в машину отмывания миллионов долларов в международном масштабе". При этом Окуашвили назвал комичным и нелогичным обвинение, якобы он действует в интересах основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Окуашвили подчеркнул, что у него международные споры с Иванишвили."Я, наоборот, поставил бы вопрос об источниках крупного и беспрепятственного финансирования Ники Гварамия и превращения в "главную оппозиционную партию", – заявил Окуашвили.Коалиция во главе с партией Ники Гварамия и Ники Мелия "Ахали" показала самый лучший из оппозиционных сил результат на парламентских выборах 26 октября. От оппозиции в парламент прошли три коалиции и одна партия, но ни одна из них не признала результаты выборов и отказалась работать в парламенте нового созыва."Мое желание, чтобы канал беспрепятственно продолжил работать полным составом и менеджментом, который не будет пытаться накапливать личное богатство за счет телекомпании", – сказал Окуашвили. Черные деньги в политике Грузии – разоблачение ТВ или манипуляции перед выборами?>>В середине октября, незадолго до парламентских выборов в Грузии, телеканал "Рустави 2" обнародовал попавшие к нему письма Курдадзе гендиректору одного из крупнейших банков страны TBC и главе Нацбанка с требованием остановить незаконные финансовые операции на миллионы долларов от имени оппозиционного "Мтавари архи" через TBC.Телеканалом "Рустави 2" в прошлом руководил Гварамия. В 2019 году, сразу после возвращения "Рустави 2" прежнему владельцу, он создал свой телеканал "Мтавари архи", а в 2022 году сел в тюрьму за нанесение "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари будучи ее гендиректором.Гварамия вышел на свободу в июне 2023 года. Его помиловала президент Саломе Зурабишвили. Скандальные письмаТелеканал "Рустави 2" обнародовал в своем эфире попавшие в его руки письма Курдадзе на имя гендиректора одного из крупнейших банков страны TBC и исполнительного директора Bank Group PLC Вахтанга Буцхрикидзе и и. о. президента Национального банка Грузии Натии Турнава с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" через TBC.Курдадзе писал, что, согласно уставу "Мтавари архи", для подобных финансовых операций нужны подписи трех директоров телекомпании, а он, став в апреле 2024 года директором, отказался ставить подписи на этих перечислениях."С 2019 года по сей день от парламентария Кобы Накопия в кассу "Мтавари архи" поступают непонятного происхождения и источника наличные деньги, которые через счета банка TBC поступают в циркуляцию банковских перечислений от имени "Мтавари архи", в том числе за рубеж", – написал Курдадзе.По его словам, в 2019-2024 годы, в период директорства Ники Гварамия, в "Мтавари архи" поступили незаконные, неизвестного происхождения наличные деньги, в основном долларами, в размере 8 475 000 в долларовом эквиваленте.В тот же период из этих денег 2 миллиона в долларовом эквиваленте (в долларах, евро и фунтах) были отправлены за рубеж.Кроме того, по словам Курдадзе, из-за инкассо в связи с задолженностью "Мтавари архи" по налогам, возросшей до 11,2 миллиона лари, финансовый руководитель телекомпании Ираклий Нижарадзе и рекламная компания "Нью сейлс" почти каждый день со своих счетов осуществляют перечисления вместо "Мтавари архи".Курдадзе утверждает, что ООО "Нью сейлс", которая эксклюзивно распоряжается рекламным временем телеканала, участвует в незаконной схеме с 2022 года, после того, как в январе того года государство выставило инкассовое поручение о списании денег со счета "Мтавари архи" за неуплату налогов.Гварамия вышел на свободу – президент Грузии помиловала основателя ТВ "Мтавари архи">>Согласно обнародованной Курдадзе схеме, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит в банк деньги, которые через "Нью сейлс" от имени "Мтавари архи" идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии.Об обороте наличных денег с первых дней знали Ника Гварамия, директор "Нью сейлс" Тея Гварамия, а также директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, утверждает Курдадзе.При этом Курдадзе заявил об угрозах в его адрес."Бывший директор "Мтавари архи" Ника Гварамия, а также Коба Накопия и другие сказали и пригрозили, чтобы я прекратил мешать указанным незаконным операциям, так как инструктаж этих операций находится под покровительством и контролем самого сильного и влиятельного лица в Грузии, и что все равно ничего не изменится", – написал Курдадзе.Подобные письма Курдадзе начал отправлять руководству банка TBC и Нацбанка с 17 сентября. В копиях указаны директор рекламной компании "Нью сейлс" Тея Гварамия, директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, финансовый руководитель "Мтавари архи" Ираклий Нижарадзе и главный бухгалтер "Мтавари архи" Ануки Гамсахурдия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, георгий габуния, ника гварамия, бидзина иванишвили, единое национальное движение, коба накопия