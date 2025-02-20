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Власти Грузии принуждали к открытию второго фронта – Каладзе
Власти Грузии принуждали к открытию второго фронта – Каладзе
Sputnik Грузия
Была попытка к принуждению организации чартерных рейсов для отправки грузинских добровольцев на Украину, заявил генсек правящей партии 20.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-20T18:44+0400
2025-02-20T18:44+0400
2025-02-20T18:49+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Власти Грузии пытались принудить к открытию второго фронта на территории страны, однако правящая сила смогла защитить страну и отстоять интересы народа, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом. Генсек партии напомнил о том, что была попытка к принуждению организации чартерных рейсов для отправки грузинских добровольцев на Украину. А также "прямая попытка и грубое принуждение" к тому, чтобы страна присоединилась к санкциям, которые, как отметил Каладзе, были бы пагубными для экономики и будущего Грузии. "Когда вы вводите санкции, которые ничего не сделают другому, и вы только навредите своему собственному народу и своей стране. Как можно принимать такие решения?" – сказал Каладзе. По словам Каладзе, правящая сила, которые сегодня находятся у власти при поддержке большинства населения, несет огромную ответственность и в то же время обязательство отстаивать интересы страны. Власти Грузии не раз заявляли, что сохранение мира в стране для них является важнейшим приоритетом, тогда как оппозиция и ряд международных политиков хотят открытия "второго фронта", что приведет к кризису в стране. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. После того, как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова. В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии. Грузия не должна играть никакой роли в решении украинского вопроса – Цулукиани >>Спустя год с небольшим, в июле 2023 года, Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным Саакашвили, который является гражданином Украины. Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили. С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. Украину погубил клоун – Цулукиани >>В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. В декабре Украина ввела санкции в отношении 19 членов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе и почетного председателя партии Бидзины Иванишвили, и их сторонников. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, каха каладзе, владимир зеленский, грузинская мечта - демократическая грузия, обострение ситуации вокруг украины
политика, грузия, новости, каха каладзе, владимир зеленский, грузинская мечта - демократическая грузия, обострение ситуации вокруг украины
Власти Грузии принуждали к открытию второго фронта – Каладзе
18:44 20.02.2025 (обновлено: 18:49 20.02.2025)
Была попытка к принуждению организации чартерных рейсов для отправки грузинских добровольцев на Украину, заявил генсек правящей партии
ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Власти Грузии пытались принудить к открытию второго фронта на территории страны, однако правящая сила смогла защитить страну и отстоять интересы народа, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом.
"Все, с чем мы столкнулись, было очень тяжелым. В течение определенного времени нам было трудно говорить об этом, когда, например, с премьер-министром грубо разговаривали в кабинете вместе с председателем партии, и была прямая попытка насильственно, с выкручиванием рук открыть "второй фронт" в стране", – заявил Каладзе.
Генсек партии напомнил о том, что была попытка к принуждению организации чартерных рейсов для отправки грузинских добровольцев на Украину. А также "прямая попытка и грубое принуждение" к тому, чтобы страна присоединилась к санкциям, которые, как отметил Каладзе, были бы пагубными для экономики и будущего Грузии.
"Когда вы вводите санкции, которые ничего не сделают другому, и вы только навредите своему собственному народу и своей стране. Как можно принимать такие решения?" – сказал Каладзе.
По словам Каладзе, правящая сила, которые сегодня находятся у власти при поддержке большинства населения, несет огромную ответственность и в то же время обязательство отстаивать интересы страны.
"Нам, конечно, нужны друзья, партнеры. На протяжении лет эта дружба тоже была односторонней, потому что в основном проводились их интересы. Когда тебе говорят биться об стену, ты не должен делать этот шаг, потому что знаешь, что пострадаешь. Соответственно, мы всегда будем защищать нашу страну и интересы народа", – подчеркнул Каладзе.
Власти Грузии не раз заявляли, что сохранение мира в стране для них является важнейшим приоритетом, тогда как оппозиция и ряд международных политиков хотят открытия "второго фронта", что приведет к кризису в стране.
Отношения Грузии и Украины
И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине.
После того, как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова.
В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии.
Спустя год с небольшим, в июле 2023 года, Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным Саакашвили, который является гражданином Украины.
Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили.
С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.
В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.
В декабре Украина ввела санкции в отношении 19 членов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе и почетного председателя партии Бидзины Иванишвили, и их сторонников. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.