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Борьба с наркотиками в Грузии: задержаны 22 человека

Борьба с наркотиками в Грузии: задержаны 22 человека

Sputnik Грузия

Среди задержанных – граждане Грузии, Беларуси, Украины, Турции и Иордании 21.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-21T18:55+0400

2025-02-21T18:55+0400

2025-02-21T18:55+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Полиция в рамках борьбы с наркопреступностью задержала в Тбилиси и четырех регионах Грузии 22 человека, из которых 12 – за реализацию наркотиков, говорится в сообщении МВД. Операции по задержанию проводились в столице Грузии, в Аджарской автономной республике и в регионах Самегрело – Земо Сванети и Имерети. До задержания полиция несколько раз произвела контрольную закупку наркотиков у подозреваемых и тайно осуществила аудио- и видеозапись. Среди задержанных – граждане Грузии, Беларуси, Украины, Турции и Иордании. В Грузии собираются ужесточить наказания за наркотики и для преступников-подростков >>По данным МВД, 12 человек, трое из которых были в прошлом судимы, задержаны по факту незаконной продажи наркотиков в крупном и особо крупном размере, незаконной продажи марихуаны, а также по факту подготовки и попытки продажи. Самому младшему из них – 24 года, а самому старшему – 66 лет. Оставшиеся , четверо из которых также были ранее судимы, задержаны по факту незаконного приобретения-хранения наркотических средств в крупном и особо крупном размере, психотропных веществ . Самому младшему из них – 21 год, а самому старшему – 40 лет. Иностранцев приговорили в Грузии к 17 годам тюрьмы за наркопреступлени >>В ходе личного обыска, обыска домов задержанных и указанных ими мест полиция изъяла наркотики в особо крупном размере, в том числе героин, марихуану, амфетамин, метадон, бупренорфин, экстази, субоксин, мефедрон и "альфа-ПВП" . Также в качестве вещдоков полиция изъяла деньги, вероятно, полученные от продажи наркотиков, скотч и электронные весы. В случае подтверждения вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии