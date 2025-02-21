https://sputnik-georgia.ru/20250221/pochemu-institut-makkeyna-pishet-novye-instruktsii-dlya-mitinguyuschikh-v-gruzii-292203603.html

Почему Институт Маккейна пишет новые инструкции для митингующих в Грузии?

Почему Институт Маккейна пишет новые инструкции для митингующих в Грузии?

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Институт Маккейна издал новую инструкцию по организации революции в Грузии, так как в стране не произошла дестабилизация ситуации, к... 21.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-21T12:58+0400

2025-02-21T12:58+0400

2025-02-21T12:58+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Институт Маккейна издал новую инструкцию по организации революции в Грузии, так как в стране не произошла дестабилизация ситуации, к которой они призывали, что вызвало у них панику и разочарование, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольский.Директор программ глобальной демократии американской организации Институт Маккейна, экс-глава офиса другой американской организации – Национального демократического института (NDI) в Грузии Лора Торнтон в авторской статье "Как протестующие могут победить?" призвала участников акций перейти на этап всеобщего гражданского неповиновения и забастовок, что парализовало бы экономику и значительно усилило бы давление на "Грузинскую мечту"."Серьезная паника, разочарование, истерия были вызваны тем, что революция не состоялась, кровь не пролилась, как к тому призывал страну Институт Маккейна, и призывал молодежь к участию в протесте, который неизбежно привел бы Грузию к сценарию Майдана", - заявил Вольский.В Грузии резко ответили представителю Института Маккейна за критику Трампа>>На Грузию и по сей день продолжают оказывать серьезное давление, и это, по словам Вольского, происходит из-за того, что политика, которую проводят грузинские власти, не совпадает с политикой, которую проводил и планировал провести в том числе Институт Маккейна. Ранее Торнтон поделилась в соцсети X видео с акции протеста в Тбилиси и написала, что дни "Грузинской мечты" сочтены. Никто не стоит на их стороне, отметила Торнтон. В правящей партии расценили ее заявление как вмешательство во внутренние дела страны. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в свою очередь назвал Торнтон несерьезным человеком. Однако, что касается Института Маккейна, то, по словам премьера, это прямое проявление Deep state ("глубинного государства"). Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. По словам Кобахидзе, эти люди не могут смириться с тем, что не смогли вернуть "коллективное Нацдвижение" к власти. Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва.Мечты Института Маккейна не сбудутся – премьер Грузии>>Между тем миссия НКО Институт Маккейна в середине декабря 2024 года обнародовала свою оценку ситуации в Грузии, обвинив власти в насилии над протестующими. В отчете сказано: "Чудо, что еще никого не убили, но этот риск возрастет, если пытки продолжатся". При этом миссия прогнозирует ухудшение политической ситуации, "если кого-то убьют руками "бандитов" правительства". Акции в ТбилисиПротесты в Грузии В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное прекратите автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т.н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем, оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста напротив здания парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока правительство не выполнит их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, ираклий кобахидзе, единое национальное движение