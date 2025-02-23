https://sputnik-georgia.ru/20250223/pretenzii-k-amerikanskomu-analogu-zakona-fara-pust-predyavlyayut-ssha---papuashvili-292225636.html

Претензии к американскому аналогу закона FARA пусть предъявляют США – Папуашвили

Претензии к американскому аналогу закона FARA пусть предъявляют США – Папуашвили

Sputnik Грузия

Как заявили в "Грузинской мечте", в прошлом году власти приняли упрощенную версию закона FARA – закон "О прозрачности иностранного финансирования", который... 23.02.2025, Sputnik Грузия

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2025-02-23T22:33+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Парламент Грузии со следующей недели приступает к рассмотрению аналога американского закона FARA, и если у кого-то из оппонентов правящей партии "Грузинская мечта" возникнут претензии, то им предстоит обратиться непосредственно к властям США, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. О том, что Грузия примет аналог американского закона об "иноагентах" FARA и упразднит участие гражданского сектора в принятии государственных решений, в правящей партии заявили в начале февраля. "Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность. По его словам, каждый может ознакомиться с законопроектом и обратиться к США с соответствующими вопросами. "Как внутри, так и извне, иностранные политики и послы пытались подорвать закон о прозрачности и создать вокруг него абсурдные конспирации, дезинформацию и ложный нарратив. Здесь американский закон, слово в слово, идентичный с точкой с запятой. Если у них есть какие-либо претензии к системе США, пусть поведают нам и об этом", – заявил Папуашвили. Как заявили в "Грузинской мечте", в прошлом году власти приняли упрощенную версию закона FARA – закон "О прозрачности иностранного финансирования", который также называют законом об "иноагентах". Прозрачность иностранных фондов не имеет альтернативы – спикер парламента Грузии >>Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. USAID использовал грузинские НПО для организации революции – премьер Грузии>>По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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