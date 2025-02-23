https://sputnik-georgia.ru/20250223/pretenzii-k-amerikanskomu-analogu-zakona-fara-pust-predyavlyayut-ssha---papuashvili-292225636.html
Претензии к американскому аналогу закона FARA пусть предъявляют США – Папуашвили
Претензии к американскому аналогу закона FARA пусть предъявляют США – Папуашвили
Sputnik Грузия
Как заявили в "Грузинской мечте", в прошлом году власти приняли упрощенную версию закона FARA – закон "О прозрачности иностранного финансирования", который... 23.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-23T22:33+0400
2025-02-23T22:33+0400
2025-02-23T23:06+0400
грузия
новости
политика
сша
шалва папуашвили
usaid
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291589112_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_dc92666a69f219be9cbc89b8fde9c385.jpg
ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Парламент Грузии со следующей недели приступает к рассмотрению аналога американского закона FARA, и если у кого-то из оппонентов правящей партии "Грузинская мечта" возникнут претензии, то им предстоит обратиться непосредственно к властям США, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. О том, что Грузия примет аналог американского закона об "иноагентах" FARA и упразднит участие гражданского сектора в принятии государственных решений, в правящей партии заявили в начале февраля. "Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность. По его словам, каждый может ознакомиться с законопроектом и обратиться к США с соответствующими вопросами. "Как внутри, так и извне, иностранные политики и послы пытались подорвать закон о прозрачности и создать вокруг него абсурдные конспирации, дезинформацию и ложный нарратив. Здесь американский закон, слово в слово, идентичный с точкой с запятой. Если у них есть какие-либо претензии к системе США, пусть поведают нам и об этом", – заявил Папуашвили. Как заявили в "Грузинской мечте", в прошлом году власти приняли упрощенную версию закона FARA – закон "О прозрачности иностранного финансирования", который также называют законом об "иноагентах". Прозрачность иностранных фондов не имеет альтернативы – спикер парламента Грузии >>Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. USAID использовал грузинские НПО для организации революции – премьер Грузии>>По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291589112_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_a6bff73912aad466c50525fe5a7a8af6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, сша, шалва папуашвили, usaid
грузия, новости, политика, сша, шалва папуашвили, usaid
Претензии к американскому аналогу закона FARA пусть предъявляют США – Папуашвили
22:33 23.02.2025 (обновлено: 23:06 23.02.2025)
Как заявили в "Грузинской мечте", в прошлом году власти приняли упрощенную версию закона FARA – закон "О прозрачности иностранного финансирования", который также называют законом об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Парламент Грузии со следующей недели приступает к рассмотрению аналога американского закона FARA, и если у кого-то из оппонентов правящей партии "Грузинская мечта" возникнут претензии, то им предстоит обратиться непосредственно к властям США, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.
О том, что Грузия примет аналог американского закона об "иноагентах" FARA и упразднит участие гражданского сектора в принятии государственных решений, в правящей партии заявили в начале февраля. "Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность.
"Инициирован американский закон FARA (Foreign Agents Registration Act). Мы начнем рассмотрение проекта на следующей неделе. Все увидят, что это точный перевод. Если у кого-то есть претензии к какому-либо слову, запятой или точке в тексте, они должны связаться с США и рассказать нам, что им не нравится в американской системе в этом отношении. Мы будем рады услышать, чем они недовольны", – заявил Папуашвили.
По его словам, каждый может ознакомиться с законопроектом и обратиться к США с соответствующими вопросами.
"Как внутри, так и извне, иностранные политики и послы пытались подорвать закон о прозрачности и создать вокруг него абсурдные конспирации, дезинформацию и ложный нарратив. Здесь американский закон, слово в слово, идентичный с точкой с запятой. Если у них есть какие-либо претензии к системе США, пусть поведают нам и об этом", – заявил Папуашвили.
Как заявили в "Грузинской мечте", в прошлом году власти приняли упрощенную версию закона FARA – закон "О прозрачности иностранного финансирования", который также называют законом об "иноагентах".
Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов.
Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран.
Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации.
По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы.
Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека.