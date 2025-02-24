https://sputnik-georgia.ru/20250224/aeroport-v-batumi-tretiy-den-rabotaet-v-ogranichennom-rezhime-iz-za-snegopada-292231635.html

Аэропорт в Батуми третий день работает в ограниченном режиме из-за снегопада

Аэропорт в Батуми третий день работает в ограниченном режиме из-за снегопада

Sputnik Грузия

Несмотря на интенсивный снегопад, аэропорт в Кутаиси работает в привычном режиме, и рейсы выполняются беспрепятственно 24.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-24T16:06+0400

2025-02-24T16:06+0400

2025-02-24T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Международный батумский аэропорт имени Александра Картвели третий день работает в ограниченном режиме из-за обильного снегопада, сообщило Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, в этот период все рейсы, запланированные в аэропорту Батуми, принимает Международный кутаисский аэропорт имени Давида Агмашенебели. Так, вечером 24 февраля самолет крупнейшей израильской авиакомпании EL Al выполнит рейс в Кутаиси, вместо Батуми, и вылетит в Тель-Авив из Кутаиси. Несмотря на интенсивный снегопад, аэропорт в Кутаиси работает в привычном режиме, и рейсы выполняются беспрепятственно. Снегопад на западе Грузии: отменено еще несколько поездов >>Соответствующие службы аэропорта своевременно проводят противообледенительные процедуры воздушных судов. Также взлетно-посадочная полоса и тропы обрабатываются специальной противообледенительной жидкостью. В настоящее время все запланированные рейсы вылетают и приземляются в аэропорту без каких-либо сбоев. По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии 24-25 февраля ожидается ухудшение погоды. На море вероятен шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура воздуха ночью опустится до -4...-6 градусов. В горных и высокогорных районах Грузии местами возможны туман, метели и сход лавин, гололедица на дорогах и обледенение на линиях электропередач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, батумский международный аэропорт