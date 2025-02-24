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Двести тысяч новых рабочих мест за 4 года – премьер Грузии об амбициозной цели

Двести тысяч новых рабочих мест за 4 года – премьер Грузии об амбициозной цели

Sputnik Грузия

В стране очень хорошие показатели занятости, и за последние три года наблюдается очень хороший рост, заявил премьер 24.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-24T21:12+0400

2025-02-24T21:12+0400

2025-02-24T21:12+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

ираклий кобахидзе

безработица

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. План по созданию 200 тысяч новых рабочих мест в Грузии абсолютно реалистичен и является одним из приоритетов правительства, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Сокращение безработицы и рост занятости населения Грузии – приоритет правительства. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2024 года составил 14,2%, что на 1,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Число безработных снизилось на 14,7 тысячи человек и составило 233,9 тысячи человек. По словам премьера, в стране очень хорошие показатели занятости, и за последние три года наблюдается очень хороший рост. "Число занятых достигло 1 412 500 человек, что является рекордным показателем за всю историю независимой Грузии, а только за последние три года уровень занятости увеличился на 195 тысяч", – отметил он. Кроме того, премьер привел официальные данные "Сакстата", согласно которым численность самозанятых в четвертом квартале 2024 года увеличилась на 19,7 тысячи человек и достигла 433,5 тысячи. Кроме того, число нанятых работников выросло на 20,1 тысячи (+2,1%) и составило 978,5 тысячи человек. Как отметил вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили, естественно, что экономические данные, которые были в стране 2024 году, должны были отразиться на показателях занятости. Давиташвили отметил, что текущий уровень безработицы по-прежнему высок по международным стандартам, хотя это лучший результат на сегодняшний день, и, что немаловажно, высокий экономический рост создал новые рабочие места. По его словам, главная цель правительства Грузии – обеспечить занятость населения, рост доходов и достойную заработную плату. Безработица и занятость в Грузии – новая статистика >>"Мы приложим все усилия для обеспечения инклюзивного экономического роста, а также для создания рабочих мест и трудоустройства нашего населения. Это главный фокус и приоритет нашего правительства", – заявил Давиташвили. Согласно программе правительства Грузии на 2025-2028 годы "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе", приоритетными направлениями являются сохранение темпов роста экономики, сокращение бедности и безработицы и рост занятости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, ираклий кобахидзе, безработица