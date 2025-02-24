https://sputnik-georgia.ru/20250224/sanktsii-ne-yavlyayutsya-pregradoy-dlya-dialoga-s-ssha---zamglavy-mid-rf-292228650.html

Санкции не являются преградой для диалога с США – замглавы МИД РФ

Санкции не являются преградой для диалога с США – замглавы МИД РФ

Sputnik Грузия

Россия привыкла жить в односторонних санкциях, следовательно, Москва готова углублять отношения с Вашингтоном даже при такой расстановке 24.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-24T11:43+0400

2025-02-24T11:43+0400

2025-02-24T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в значительной мере приспособилась к односторонним санкциям, которые считает нелегитимными, но говорить о том, что в таких условиях нет возможностей для движения вперед в диалоге и работе с США, было бы неправильно, сообщает РИА Новости."К санкциям мы в значительной мере приспособились. Но говорить о том, что нет возможностей для движения вперед даже в нынешних обстоятельствах, было бы неправильно. Хотя расчеты в долларах, например, за нефть – это тема, которая, наверное, может быть дополнительно рассмотрена, если американская сторона проявит к этому тот или иной интерес. Но мы не инициируем вопрос об отмене санкций. Мы занимаем в этом плане достаточно последовательную и принципиальную позицию, базирующуюся на том, что санкции такого рода изначально нелегитимны. Это инструмент шантажа и давления и инструмент решения задач в сфере экономики, в сфере конкуренции внеэкономическими мерами принуждения. Никто эту позицию не отменял, и мы из нее исходим", – сказал Рябков.По его словам, нефтяной рынок в принципе "традиционно долларовый". Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. Российскую делегацию возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвовали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Претензии к американскому аналогу закона FARA пусть предъявляют США – Папуашвили>>Сергей Лавров отметил, что в ходе первых за длительный период очных переговоров стороны договорились о создании условий для полного восстановления сотрудничества и его расширения на новые взаимно интересные сферы. В частности, Москва и Вашингтон согласовали устранение искусственных ограничений в работе посольств и других зарубежных учреждений, а также создание рабочих групп высокого уровня для ускоренного разрешения кризиса на Украине.Кроме того, Лавров заявил, что на переговорах в Эр-Рияде "была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного сотрудничества". Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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