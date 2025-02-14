https://sputnik-georgia.ru/20250214/vse-podtverdilos-reaktsiya-gruzinskoy-mechty-na-sobytiya-vokrug-ned-i-usaid-292118327.html

Все подтвердилось! Реакция "Грузинской мечты" на события вокруг NED и USAID

Все подтвердилось! Реакция "Грузинской мечты" на события вокруг NED и USAID

Sputnik Грузия

Администрация нового президента Грузии вслед за USAID приостановила финансирование "Национального фонда демократии" 14.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-14T13:53+0400

2025-02-14T13:53+0400

2025-02-14T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Кампания по разоблачению таких организаций, как Агентство США по международному развитию (USAID) и "Национальный фонд демократии" (NED), подтверждает, что под видом иностранной помощи они занимались вредительской деятельностью, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Торнике Чеишвили. Администрация Дональда Трампа вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков. "Процессы, развивающиеся в США, и кампания по разоблачению USAID, NED или подобных организаций подтверждают, что те теории, которые были разработаны в Грузии, не были, так сказать, информацией из воздуха, и в данном случае мы действительно имели дело с очень вредительской деятельностью, которая была завуалирована под покровом иностранной помощи", – заявил Чеишвили. USAID использовал грузинские НПО для организации революции – премьер Грузии>>То, о чем в течение многих лет говорили власти Грузии, сейчас уже говорит новая администрация США, заявил в свою очередь другой депутат от "Грузинской мечты" Владимир Божадзе. "Хорошо, что расследование будет проводиться в этом направлении. Хорошо, что проекты NED также были остановлены в Грузии и во всем мире и приостановлены до тех пор, пока не будут установлены реальные цели их деятельности, не будет установлена предполагаемая правда о различных коррупционных сделках", – заявил Божадзе. Депутат напомнил о том, что NED был очень заинтересован в том, чтобы в Грузии не был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", и руководство фонда, по словам Божадзе, делало по этому поводу прямые заявления и давало указания. USAID выделило миллионы на беспорядки в Грузии – депутат>>Президент NED Дэймон Уилсон в мае 2024 года во время акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" записал видеообращение к грузинам, в котором в том числе ответил на обвинения "Грузинской мечты" в том, что фонд поощряет революцию и радикализм в Грузии. Он выразил непоколебимую поддержку протестующим и отметил, что они находятся "на правильной стороне истории". NED действительно может быть мошеннической организацией из-за финансирования многочисленных радикальных, воукистских*, распространяющих дезинформацию партий и организаций, заявил ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. * Воук (от английского woke, прошедшее время от глагола "проснуться") – политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости.Глава грузинского законодательного органа отметил, что в 2020 и 2021 годах NED напрямую вмешивался в грузинскую политику, финансируя "независимую" телекомпанию "ТВ Пирвели", якобы для повышения свободы и прозрачности СМИ. Папуашвили также напомнил о том, что NED отказалась раскрывать названия НПО, которые после 2021 года получали деньги от американских налогоплательщиков через фонд. Глава парламента Грузии напомнил о возможном мошенничестве NED вслед за критикой Маска>>Несмотря на многочисленные просьбы и обещания, руководство NED, так и не предоставило даже приблизительной информации о масштабах деятельности NED и его вмешательстве в грузинскую политику, отметил Папуашвили. В правящей партии уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Что касается закона об "иноагентах", то он стал одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, usaid, сша, грузинская мечта - демократическая грузия