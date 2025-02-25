https://sputnik-georgia.ru/20250225/snegopad-v-zapadnoy-gruzii--s-posledstviyami-stikhii-boryutsya-politsiya-i-armiya-292252585.html

Снегопад в Западной Грузии – с последствиями стихии борются полиция и армия

Снегопад в Западной Грузии – с последствиями стихии борются полиция и армия

Sputnik Грузия

В спасательных работах задействованы около 600 пожарных-спасателей и десятки единиц спецтехники 25.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-25T18:26+0400

2025-02-25T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Уже третий день до 600 сотрудников Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии борются с последствиями снегопада в Западной Грузии, к работам подключена спецтехника, сообщили в пресс-службе ведомства. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В некоторых районах проблемы с подачей газа и электроэнергии, не работает общественный транспорт, введены ограничения на дорогах, приостановлены занятия в садах и школах, ограничена работа Батумского международного аэропорта. На сегодняшний день сотрудники Службы ЧС оказали помощь десяткам людей, оказавшихся в труднопроходимой местности, и перевезли в безопасное место пожилых людей, детей и нуждающихся в медицинской помощи из разных сел Аджарии и Гурии. Также были доставлены в безопасное место транспортные средства, застрявшие в снегу и сугробах. Сотрудники МВД поэтапно реагируют на уведомления, поступающие в Центр управления общественной безопасностью "112". Грузия подключает армию к борьбе с последствиями снегопада в Западной Грузии >>Сотрудники патрульной и криминальной полиции совместно с соответствующими службами различных ведомств мобилизованы как на центральных автомагистралях, так и на дорогах внутригосударственного значения для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств и пассажиров. Кроме того, по распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, Силы обороны подключились к процессу оказания помощи населению, пострадавшему от сильного снегопада в Западной Грузии. Снегопад в Грузии – несчастный случай и массовые перебои в регионах >>По приказу министра обороны для поддержки реагирования на чрезвычайную ситуацию из состава Сил обороны выделены подразделения Западного и Восточного командований, командования специальных операций, командования логистического обеспечения войск, а также командования подготовки и военного образования, включая специальные технические средства. Согласно последним данным электрораспределительной компании Energo-Pro Georgia, около 8% жителей Западной Грузии остались без электричества из-за снегопада. Наиболее сложная ситуация в регионе Гурия, где перебои с электричеством у 28% абонентов. По прогнозам синоптиков, непогода в Западной Грузии продлится до 27 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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