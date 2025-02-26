https://sputnik-georgia.ru/20250226/vengriya-i-slovakiya-ne-razdelyayut-kritiku-bryusselya-v-adres-gruzii--glava-mid-292259218.html

Венгрия и Словакия не разделяют критику Брюсселя в адрес Грузии – глава МИД

Венгрия и Словакия не разделяют критику Брюсселя в адрес Грузии – глава МИД

Sputnik Грузия

Главы МИД стран ЕС пытаются убедить Венгрию и Словакию поддержать санкции против грузинских чиновников, заявила Кая Каллас 26.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-26T14:58+0400

2025-02-26T14:58+0400

2025-02-26T14:58+0400

новости

политика

грузия

брюссель

венгрия

словакия

мака бочоришвили

петер сийярто

грузия - евросоюз

евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0d/291386838_0:194:2048:1347_1920x0_80_0_0_0d578a48e403050a345beae6bdf10cc5.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Венгрия и Словакия не разделяют незаслуженную критику в адрес Грузии и согласны с тем, что несправедливый подход со стороны Брюсселя прежде всего препятствует процессу европейской интеграции страны, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ее беспокоит развитие событий в Грузии. По ее словам, главы МИД стран ЕС пытаются убедить Венгрию и Словакию поддержать санкции против грузинских чиновников, которые "ответственны за насилие против мирных протестующих". "Обе стороны полностью поддерживают Грузию. Ни одна из стран не разделяет ту незаслуженную критику, которая исходит в адрес Грузии со стороны Брюсселя, и они максимально постараются и стараются, чтобы процесс евроинтеграции Грузии имел поддержку", – заявила Бочоришвили. Орбан призвал Брюссель прекратить нападки на Грузию>>Заявление об этом глава МИД Грузии сделала накануне в Женеве, где она приняла участия в работе 58-й сессии Совета ООН по правам человека. По словам Бочоришвили, в рамках визита у нее была возможность встретиться с венгерским и словацкими коллегами Петером Сийярто и Юраем Бланаром и обсудить прошедшие ранее дискуссии в рамках ЕС. "Мы, безусловно, говорили о тех дискуссиях, которые прошли вчера в рамках ЕС... Конечно, мы согласны с тем, что несправедливый подход Брюсселя к Грузии, прежде всего, является тем, что препятствует процессу евроинтеграции Грузии", – заявила Бочоришвли. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Грузия стоит на правильной стороне истории – евродепутат>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

брюссель

венгрия

словакия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, политика, грузия, брюссель, венгрия, словакия, мака бочоришвили, петер сийярто, грузия - евросоюз, евросоюз