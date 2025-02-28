https://sputnik-georgia.ru/20250228/posol-es-v-gruzii-stal-ruporom-glubinnogo-gosudarstva--deputat-matikashvili-292301233.html

Посол ЕС в Грузии стал рупором "глубинного государства" – депутат Матикашвили

Посол ЕС в Грузии стал рупором "глубинного государства" – депутат Матикашвили

Sputnik Грузия

Депутат от "Грузинской мечты" поддержал мнение премьера страны, заявив, что посол ЕС в Грузии уже давно занимается "подрывной деятельностью" 28.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-28T14:55+0400

2025-02-28T14:55+0400

2025-02-28T14:55+0400

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единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Посол Грузии в ЕС Павел Герчинский уже давно пересек "красные линии" и стал рупором "глубинного государства" (Deep State) в Грузии, заявил член парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. Депутат прокомментировал анонсированную дипломатом встречу с молодежью в регионе Кахети. Герчинский ранее заявил, что ЕС работает над введением санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека. Как отметил дипломат, "ЕС не может мириться с насилием, безнаказанностью и запугиванием", которые продолжаются в Грузии уже почти три месяца.Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.Герчинский пытается не гармонизировать отношения между странами, приблизить Грузию к ЕС и достичь позитивных целей, а, наоборот, разъединить и вызвать конфронтацию, заявил депутат. Политик выразил надежду, что ситуация будет перезагружена и все начнется заново с позитивной отметки.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что посол Грузии в ЕС Павел Герчинский действует по поручению "глубинного государства", предпринимая шаги, направленные против сближения Грузии с Евросоюзом, а также в пользу возвращения "коллективного Нацдвижения" к власти.Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники.Какие меры планирует ЕС для возвращения Грузии на "путь демократии" – СВР РФ>>Все эти партии, "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "За Грузию", прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Позже представители первых трех политических объединений подали официальные заявления с просьбой упразднения своих парламентских мандатов. В свою очередь, депутаты от парламентского большинства удовлетворили запрос, официально сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека.Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Американская версия закона об "иноагентах" должна быть усовершенствована – премьер Грузии>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, украина, кахети, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, европа, санкции