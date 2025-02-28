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Посол ЕС в Грузии стал рупором "глубинного государства" – депутат Матикашвили
Посол ЕС в Грузии стал рупором "глубинного государства" – депутат Матикашвили
Sputnik Грузия
Депутат от "Грузинской мечты" поддержал мнение премьера страны, заявив, что посол ЕС в Грузии уже давно занимается "подрывной деятельностью" 28.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-28T14:55+0400
2025-02-28T14:55+0400
2025-02-28T14:55+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Посол Грузии в ЕС Павел Герчинский уже давно пересек "красные линии" и стал рупором "глубинного государства" (Deep State) в Грузии, заявил член парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. Депутат прокомментировал анонсированную дипломатом встречу с молодежью в регионе Кахети. Герчинский ранее заявил, что ЕС работает над введением санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека. Как отметил дипломат, "ЕС не может мириться с насилием, безнаказанностью и запугиванием", которые продолжаются в Грузии уже почти три месяца.Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.Герчинский пытается не гармонизировать отношения между странами, приблизить Грузию к ЕС и достичь позитивных целей, а, наоборот, разъединить и вызвать конфронтацию, заявил депутат. Политик выразил надежду, что ситуация будет перезагружена и все начнется заново с позитивной отметки.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что посол Грузии в ЕС Павел Герчинский действует по поручению "глубинного государства", предпринимая шаги, направленные против сближения Грузии с Евросоюзом, а также в пользу возвращения "коллективного Нацдвижения" к власти.Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники.Какие меры планирует ЕС для возвращения Грузии на "путь демократии" – СВР РФ>>Все эти партии, "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "За Грузию", прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Позже представители первых трех политических объединений подали официальные заявления с просьбой упразднения своих парламентских мандатов. В свою очередь, депутаты от парламентского большинства удовлетворили запрос, официально сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека.Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Американская версия закона об "иноагентах" должна быть усовершенствована – премьер Грузии>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, украина, кахети, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, европа, санкции
политика, грузия, новости, сша, украина, кахети, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, европа, санкции
Посол ЕС в Грузии стал рупором "глубинного государства" – депутат Матикашвили
Депутат от "Грузинской мечты" поддержал мнение премьера страны, заявив, что посол ЕС в Грузии уже давно занимается "подрывной деятельностью"
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Посол Грузии в ЕС Павел Герчинский уже давно пересек "красные линии" и стал рупором "глубинного государства" (Deep State) в Грузии, заявил член парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили.
Депутат прокомментировал анонсированную дипломатом встречу с молодежью в регионе Кахети. Герчинский ранее заявил, что ЕС работает над введением санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека. Как отметил дипломат, "ЕС не может мириться с насилием, безнаказанностью и запугиванием", которые продолжаются в Грузии уже почти три месяца.
"Очень жаль, что нам приходится говорить об этом, но это факт. Нынешний представитель ЕС, посол, находится абсолютно за гранью дипломатии. Он уже давно пересек эти "красные линии" и, похоже, стал рупором "глубинного государства" в Грузии", – заявил Матикашвили.
Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
Герчинский пытается не гармонизировать отношения между странами, приблизить Грузию к ЕС и достичь позитивных целей, а, наоборот, разъединить и вызвать конфронтацию, заявил депутат.
"К сожалению, этот человек занят пропагандой неевропейских и неприемлемых для Евросоюза ценностей", – отметил Матикашвили.
Политик выразил надежду, что ситуация будет перезагружена и все начнется заново с позитивной отметки.
"И в дальнейшем дипломатические представители из ЕС будут настоящими исполнителями дипмиссии в Грузии, а не голосами некоторых сил, цели которых, к сожалению, на самом деле не соответствуют ни европейскому пути нашей страны и ни ее демократическому развитию“, – отметил он.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что посол Грузии в ЕС Павел Герчинский действует по поручению "глубинного государства", предпринимая шаги, направленные против сближения Грузии с Евросоюзом, а также в пользу возвращения "коллективного Нацдвижения" к власти.
Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники.
Все эти партии, "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "За Грузию", прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва.
Позже представители первых трех политических объединений подали официальные заявления с просьбой упразднения своих парламентских мандатов. В свою очередь, депутаты от парламентского большинства удовлетворили запрос, официально сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России