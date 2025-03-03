https://sputnik-georgia.ru/20250303/292339513.html

Балтийское эхо российской СВО

Балтийское эхо российской СВО

Sputnik Грузия

О том, почему страны Балтии могут дорого заплатить за русофобию и как это связано с будущим НАТО, — читайте в материале военного эксперта Александра Хроленко. 03.03.2025, Sputnik Грузия

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Страны Балтии, включая Польшу и Финляндию, до вступления в НАТО не имели никаких проблем национальной и военной безопасности. После безрассудного расширения альянса на восток, поддержки украинских бандеровцев, и трех лет российской СВО – эти страны висят на краю пропасти.Оживление дипломатического взаимодействия, вероятная нормализация отношений РФ и США, очевидный курс Вашингтона на завершение разорительной войны с Москвой – вызывают нескрываемый ужас в странах Балтийского региона. Все помнят декабрьское 2021 года требование России о выводе иностранных войск НАТО из Восточной Европы – в пределы 1997-го.Латвия, Литва, Эстония и примкнувшая к ним Польша 2 марта запросили у Еврокомиссии дополнительное финансирование – 10 млрд евро – для строительства военных баз, артиллерийских арсеналов, фортификационных сооружений вдоль 1340-км границы ЕС с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Вражда и русофобия обходятся дорого. Ранее эксперты Евросоюза определили стоимость барьера ПВО на этом участке "фронта" – 500 млрд евро.Почему Зеленский не нашел угла в Овальном кабинете>>Финская армия со своей стороны намерена вести геопространственную и радиоэлектронную разведку территории Ленинградской области РФ при помощи дирижаблей Kelluu. Хельсинки пытается не замечать прямой связи между резким ростом своих военных расходов и безрассудным расширением НАТО на территорию нейтральной прежде Финляндии. А тут еще антироссийская поддержка боевых действий на Украине.Скромные военные возможности "балтийских тигров" отражает западный рейтинг Global Firepower, в котором Литва, Латвия, Эстония занимают соответственно 88-е, 99-е и 107-е места в мире. Общее количество: войск – 44 тысячи человек, артустановок – 125 единиц. Нет ни одного: танка, ударного самолета или корабля ВМС.Соседняя Финляндия – 48-я ступень рейтинга: 24 тысячи действующих военнослужащих, 150 танков, 630 единиц артиллерии. Даже вербально-агрессивной Польше Global Firepower отводит лишь 21 место: в армейском строю – 200 тысяч "штыков", 40 истребителей, 430 танков, 800 единиц артиллерии.Если кто-то думает, что значительная военная мощь НАТО сосредоточена в Западной Европе, то Британия, Франция, Италия (6-е, 7-е, 10-е места в рейтинге Global Firepower) суммарно располагают лишь 550-тысячным войском, 480 танками, 400 ударными самолетами, 360 единицами артиллерии. Для сравнения, личный состав и конвенциональные средства ВС России это: 1,32 млн действующих военнослужащих, более 1000 истребителей и бомбардировщиков, более 4000 танков, 12000 единиц артиллерии и РСЗО, без учета гиперзвукового доминирования ракетных и зенитных систем, ударных кораблей ВМФ, абсолютного тактического ядерного превосходства – около 6000 зарядов. Заметим, в Западной Европе лишь Франция способна развернуть до 55 тактических ядерных боеголовок (крылатые ракеты воздушного базирования дальностью до 500 км)."Вынос тела" неизбеженМинистр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сегодня заявил: "Линия фронта постоянно приближается к нам… Риск войны на европейском континенте, в Европейском союзе никогда не был столь высок… Мы хотим, чтобы Соединенные Штаты путем давления смогли усадить Владимира Путина за стол переговоров… и навсегда положить конец его империалистическим амбициям". Самая мягкая оценка таким, оторванным от реальности "хотелкам" – государственный идиотизм, однако речь Барро опубликована правительственной газетой Le Figaro.Ранее в Лондоне состоялось мрачно-маниакальное камлание лидеров пятнадцати европейских стран. Более других усердствовали "балтийские тигры", министры иностранных дел Польши, Литвы, Финляндии – Радослав Сикорский, Габриелюс Ландсбергис, Элина Валтонен, и представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. Британский премьер Кир Стармер 2 марта объявил, что Лондон и Париж готовы возглавить "коалицию желающих" для поддержки текущих военных действий Украины против России, включая развертывание сухопутных войск и авиации на линии фронта. Западноевропейские лидеры не осознают ограниченность своих возможностей, отсутствие боеспособных войск и авиации (не касаясь даже вероятности самоубийственного участия США). Так, Стармер предоставил киевскому режиму кредит в размере около 2,8 млрд долларов – на закупку вооружения. Включая 5000 британских зенитных ракет, для производства которых еще не готов завод в Белфасте.США могут остановить военную помощь Украине>>Многие европейские страны планировали втянуть США в прямой военный конфликт с РФ, эта идея провалилась. Американский президент Дональд Трамп 28 февраля констатировал завершение "игр с Третьей мировой войной". Меряться с Россией собственными слабо вооруженными силами – отдельно от Пентагона и американского ВПК – Европа не в состоянии. Поэтому европейские лидеры лихорадочно пытаются "устранить раскол между США и Украиной", оставить поле для маневра – для продолжения войны с Россией. Коллективный Запад до сего дня не осознал стратегический просчет в этом экзистенциальном для РФ конфликте. Очевидно, не позволяют интеллектуальный уровень европейской "элиты", косная система координат.Французский профессор международных отношений и авторитетный аналитик в области военной стратегии Оливье Заец заметил: "Вашингтон посылает недвусмысленные сигналы о том, что продолжать игру, рискуя новыми ставками, не собирается. Зеленский никак не может этого понять". Если бы только просроченный киевский лицедей. Многие европейские "фронтовики" категорически не желают уходить с "передовой линии" между Балтийским и Черным морями. И буквально призывают США вступить в войну с Россией.Враждебное отношение к могущественному соседу по планете всегда имеет последствия. Известный американский экономист Джеффри Сакс неспроста заявил, что Латвию, Литву, Эстонию неизбежно ожидает расплата за годы русофобии. Однако, круг "пострадавших" от нового мироустройства странами Балтии не ограничится. Экс-главком войсками Североатлантического альянса в Европе Джеймс Ставридис уже предсказал "конец НАТО".Клуб самоубийц закрывается. Лучше поздно, чем никогда.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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