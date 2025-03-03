https://sputnik-georgia.ru/20250303/pochemu-zelenskiy-ne-nashel-ugla-v-ovalnom-kabinete-292332288.html

Почему Зеленский не нашел угла в Овальном кабинете

Почему Зеленский не нашел угла в Овальном кабинете

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik, главред ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в своей колонке размышляет о том, когда из грузинской политики исчезнут двойные стандарты 03.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-03T16:45+0400

2025-03-03T16:45+0400

2025-03-03T16:56+0400

аналитика

колумнисты

в мире

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0c/276662492_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b4386cefe1d12842907ce6849c4b4325.jpg

28 февраля в Овальном кабинете восторжествовала Правда – весь мир увидел Зеленского, который жалил руку, с которой кормился. Он нагло лгал, что Путин якобы нарушил какие-то договоры, хотя экс-президент Франции Олланд и экс-канцлер Германии Меркель сами признались, что обманули Путина – сознательно подписались под Минскими соглашениями, чтобы дать Украине время собраться с силами для контрнаступления (прекращение огня стало лишь отсрочкой войны, хотя Соглашения подразумевали лишь проведение справедливых выборов в Донбассе). А экс-премьер Великобритании Джонсон прямо приказал Киеву не выполнять Стамбульские соглашения (мир взамен на нейтралитет), подразумевающие невступление Украины в НАТО, о чем оговорился Арахамия (David Braun), после чего грузин исчез с политической арены, чтобы не быть ликвидированным физически. Неужели Путин и Лавров не рассказали Трампу, Вэнсу и Рубио, кто и почему на самом деле нарушал все соглашения?! Грузинская оппозиция и Европа – это коллективные "зеленские", такие же нацисты, как просроченный киевский лидер и его друг – заключенный в больничную клетку гражданин Украины Саакашвили. Они ненавидели Россию, сейчас уже ненавидят США, в руках у них остался лишь Макрон, по просьбе которого Трамп перекинулся парой слов с Зурабишвили и принял Зеленского. США должны получить богатства недр, за Россией останутся Крым и четыре территории – ДНР, ЛНР, Донецкая и Запорожская области. Компромисс России заключается в том, что она ради урегулирования отношений с США откажется от выполнения двух целей спецоперации из четырех – от демилитаризации и денацификации Украины, которую не примут в НАТО. А Зеленский не нашел угла в Овальном кабинете, чтобы спрятаться, но через час был выгнан с позором и остался без обеда. О ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID) Ошибка – USAID, правильно – US AIDS, потому что деятельность американского федерального агентства была направлена на приобретение народами с самобытной культурой, традициями и религией синдрома иммунодефицита против чуждых им глобалистских либеральных ценностей. Выросшие на грантах USAID грузины уже четвертый месяц хотят превратить Грузию в новую колонию Запада. О запоздалых признаниях и двойных стандартах грузинской власти Через месяц после начала спецоперации на Украине, в публикациях, интервью и на пресс-конференциях, без оглядки на официальный Тбилиси, я заявлял, что посол США Келли Дегнан, а также подкупленные оппозицией послы ЕС, Франции, Германии и Великобритании терроризировали руководителей Грузии, вынуждая их послать на Украину добровольцев чартерными рейсами, объявить экономические санкции против России на национальном уровне, открыть "второй фронт" против России, атаковав седьмую и четвертую российские военные базы в Абхазии и Южной Осетии. Но власть "Грузинской мечты" по сей день читает грузинскому народу нотации, что звезды для грузина – не на небе и башнях Кремля, а на флагах ЕС и США, что крест Спасителя – не на куполе Светицховели, а на четырехконечной эмблеме НАТО. В то же время в "Грузинской мечте", похоже, конспектировали мои месседжи и на этой идеологической платформе создали партию-сателлит "Сила народа", а сегодня председатель парламента признался в насилии со стороны экс-посла США Келли Дегнан в присутствии нынешнего премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Чуть ранее экс-премьер министр Ираклий Гарибашвили также признался в идентичном насилии со стороны посла Дегнан. Оказалось, что я был прав, но почему они терпели? Если США и ЕС хотели превратить Грузию в уничтоженный Мариуполь, зачем по-прежнему называть Россию и русских оккупантами, а Украину и украинцев – друзьями Грузии? Тех, у кого нет союзников, как у Грузии, может обидеть любой – как бы Трамп не потребовал от Грузии компенсировать американскую помощь марганцем, питьевой водой и золотом, как потребовал от Украины… И еще: понесут ли ответственность те, кто отправлял на Украину тысячи тонн гуманитарной помощи, в то время, когда несчастное население Грузии, как выявил снегопад, само в ней нуждается?! "Челябинск! Мы не хотим в Челябинск!" – орет на улицах грузинская оппозиция, лидер который выгнал из Грузии военные базы КЗакВО, в том числе Сагареджойскую инженерную базу, где на "НЗ" хранились трактора, начиная с карьерных и кончая бульдозерами, а также грейдеры, скреперы и другая уникальная техника, выпущенная ЧЗПТ (Челябинским заводом по производству тракторов). После парламентских выборов и принятия Закона о прозрачности иностранного влияния десятки раз заявлял, что гранты перенаправили кэшем по дипломатическим каналам, поэтому активность иностранных агентов на Руставели не спадет. К моему предупреждению "мечтатели" остались глухи (точно так же, как к предложению начать процедуры по организации контакте с Москвой на высшем уровне), пока не прошлой неделе об этом не заявила СВР Российской Федерации. Смешно объявлять, что во всем виновата посол Дегнан, посол Герчинский, "DEEP STATE" и инопланетяне, а ЕС и США, мол, хорошие в глубине души. Не бывает плохих и хороших послов и стран, господа, в политике нет друзей и врагов – постоянны только интересы. Например, хорошо мне знакомый экс-посол США Ричард Майлз, который назначил президентом Грузии Cаакашвили, пять лет спустя назвал его преступником. Почему сила – в правде "Саакашвили, конечно, виноват во всем и первым начал войну 7 августа 2008 года, но говорить об этом нельзя, потому что это против Грузии". Пока власть Грузии будет проповедовать двойные стандарты, ничего не получится, потому что, как сказал великий Мамардашвили, "Правда превыше всего". Сегодня президент Трамп не побоялся признать ошибки США, в частности, что она поддержала Украину, но от этого США станут не слабее, а в тысячу раз сильнее, потому что встали на сторону Правды! Это должно быть примером для "Грузинской мечты", которые должны признать ошибки грузин, а не критиковать ошибки русских, абхазов, осетин, азербайджанцев и армян. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20250206/u-rossii-i-gruzii--obschie-druzya-i-obschie-vragi-292021722.html

https://sputnik-georgia.ru/20250222/zvonok-putinu-ili-perspektivy-mira-v-gruzii-i-vo-vsem-mire-292209553.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, колумнисты, в мире