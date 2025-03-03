https://sputnik-georgia.ru/20250303/novye-pravila-finansirovaniya-smi-v-gruzii-nevygodny-oppozitsii--spiker-parlamenta-292335589.html

Новые правила финансирования СМИ в Грузии невыгодны оппозиции – спикер парламента

Новые правила финансирования СМИ в Грузии невыгодны оппозиции – спикер парламента

Sputnik Грузия

Если факт иностранного финансирования подтвердится, это станет еще одним доказательством незаконного внешнего вмешательства в парламентские выборы в Грузии... 03.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-03T21:31+0400

2025-03-03T21:31+0400

2025-03-03T21:31+0400

грузия

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шалва папуашвили

ника гварамия

мамука хазарадзе

единое национальное движение

сми

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Реакция оппозиции насчет запланированного введения запрета на получение иностранного финансирования СМИ, указывает на то, что оппозиционные партии имели выгоды и таким путем, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Парламент Грузии собирается ввести запрет на получение прямого или косвенного иностранного финансирования СМИ, соответствующие поправки вносятся в закон "О вещании". Согласно поправкам, инициаторами которой выступила фракция "Грузинская мечта", вещатели не смогут получать от иностранной силы денежные средства или иные материальные выгоды имущественной стоимости. По словам спикера-парламента, до сих пор публично не сообщалось о том, что "партийные пропагандистские инструменты Гварамия, Хазарадзе и Кезерашвили финансировались иностранными правительствами". Лидер крупной оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия является сооснователем телеканала "Мтавари архи", созданного в 2019 году. Гварамия в 2024 году отказался от должности гендиректора телеканала, так как решил заняться политикой. Что касается Мамуки Хазарадзе, он со своей партией "Лело для Грузии", считается "покровителем" оппозиционного канала ТВ Пирвели. Тиражирование лжи неприемлемо! Премьер Грузии ответил противникам новых правил для СМИ >>Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли о финансировании экс-министром обороны и основателем оппозиционного телеканала "Формула" Давидом Кезерашвили радикальной оппозиции в Грузии. В "Грузинской мечте" его называют олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение". В Грузии все телеканалы, кроме Общественного вещателя Грузии, находятся в руках частных владельцев, которые и определяют политику телеканала. Поправки в закон "О вещании" Законопроектом планируется запретить покупку услуг вещателя иностранной силой, а также прямое или косвенное финансирование или софинансирование подготовки и трансляции программ. А также законопроект запрещает вещателю принимать прямую или косвенную рекламу взамен за размещение социальной рекламы. Это станет светофором – председатель парламента Грузии о новых правилах для СМИ >>Под иностранной силой в законе подразумевается субъект, входящий в систему государственной власти иностранного государства, физическое лицо (иностранный гражданин), а также юридическое лицо, основанное за рубежом, и любая организация или объединение лиц, основанные за рубежом. Законопроект вступит в силу после принятия в трех чтениях в парламенте Грузии, подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, ника гварамия, мамука хазарадзе, единое национальное движение, сми