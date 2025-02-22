https://sputnik-georgia.ru/20250222/zvonok-putinu-ili-perspektivy-mira-v-gruzii-i-vo-vsem-mire-292209553.html

Звонок Путину, или Перспективы мира в Грузии и во всем мире

Звонок Путину, или Перспективы мира в Грузии и во всем мире

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik, главред "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в колонке на... 22.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-22T12:00+0400

2025-02-22T12:00+0400

2025-02-22T12:00+0400

аналитика

колумнисты

грузия

грузино-российские отношения

дональд трамп

usaid

бидзина иванишвили

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"Эр-Рияд" в переводе с арабского означает "сады" из-за плодородной земли в долине Ханфия, на которой расположена столица Королевства Саудовская Аравия. "Сад" невиданно расцвел после того, когда в 1938 году в этой плодоносной земле обнаружили колоссальные запасы нефти и "Страна двух святынь" (как называют Саудовскую Аравию из-за Мекки и Медины – главных священных городов ислама) стала крупнейшим её экспортёром. Символично, что в Эр-Рияде буквально на днях родился новый миропорядок, который принесёт миру мир и порядок. Отнюдь не преувеличиваю и не призываю верить в сакральные совпадения, но пессимистичные отклики политиков и аналитиков о российско-американской встрече 18 февраля 2025 года – мол, рано радоваться, ничего особенного пока не произошло! – разочаровывают. Интересно, а чего ожидали господа скептики от переговоров в Эр-Рияде? Разумеется, у них нет вразумительного ответа на этот вопрос. Я же предлагаю свои аргументы.1. Россия и США как стратегические союзникиВстреча в Эр-Рияде закончилась историческим результатом – Соединённые Штаты Америки и Российская Федерация стали партнёрами, и не исключено, что Россия в ближайшем будущем станет главным, если не единственным стратегическим союзником Америки во всём Старом Свете. Президент Трамп, отбросив традиционную американскую политику и штампы по отношению к России как к врагу №1, по-мужски позвонил Путину и предложил ему дружбу. В этом смелом жесте не было ни йоты сентиментов или элементов шоу – для Трампа это был сильнейший, если не единственный ход, чтобы после победы на выборах победить "Deep State" и окончательно поставить оппозицию в угол, заткнув клеветникам рот триллионами долларов, которые отныне сэкономит американская госказна. Считайте сами: более 350 млрд долларов ушло на Украину, 300 млрд долларов США потеряли в результате санкций против России, более 1 триллиона долларов ежегодно платили США в кассу НАТО, 335 миллиардов долларов потратили США только на содержание USAID. И таких нахлебников у Соединённых Штатов была тьма! А теперь все эти деньги американских налогоплательщиков пойдут на улучшение их же благосостояния, на процветание страны, укрепление её экономики и на поэтапное покрытие внешнего долга. Для Путина это Великая Победа, которая сделает Россию сильной, счастливой и богатой, как никогда. Особенно ценно было услышать Правду не от Орбана, Лукашенко, Ким Чен Ына, Си Цзиньпина и других руководителей дружественных стран, а от лидера главной страны Запада, месяц назад ещё находившейся в авангарде недругов России. Это настоящий Праздник со слезами на глазах, потому что вежливые и неопровержимые аргументы России тонули в похабном вое клеветников России, несущемся из Европы и даже из бывших республик СССР, в том числе из Грузии. А сегодня рыцарь Нового Света назвал Зеленского нелегитимным правителем, диктатором, виновным в разрушении своей страны и гибели миллионов людей, "умеренно успешным комиком" и вором, обвинив его в растрате многомиллиардной американской помощи. 2. Новый мир будет многоуровневымНовая архитектура Трампа подразумевает не многополярный мир, а многоуровневый. Она не сродни ярусам Вавилонской башни (которая, по сути, и есть однополярный мир), это – архитектура горизонтальных плоскостей прямых двухсторонних отношений между мировыми центрами силы. К примеру, плоскость американо-российских отношений, американо-европейских, американо-британских, американо-китайских, американо-индийских, американо-израильских и т.д. Все эти плоскости находятся на разных уровнях, поэтому не сталкиваются – свободно расширяются, не мешая друг другу. Прямые отношения, в отличие от блокового мышления, дают большое пространство для развития, возможность выстраивать новые двусторонние взаимовыгодные конфигурации, основанные на доверии и не отягощённые "архитектурными излишествами". В первую очередь имею в виду наследие не подлежащего модернизации тяжёлого прошлого, полного ошибок, предубеждений и противостояний. То же самое приемлемо для России – плоскость российско-американских, российско-китайских, российско-европейских, российско-индийских, российско-корейских отношений, отношений России с бывшими республиками СССР – с дружественными и не очень. Чем, скажите на милость, не выгодная модель, особенно в сочетании с предложенным мною недавно подходом к решению старых территориальных проблем? Добавлю, что многоуровневая архитектура горизонтальных плоскостей в немалой степени обусловлена общеизвестным фактором – для Трампа в международных отношениях на первом месте – личные симпатии-антипатии к визави, руководителям любых стран: миллиардер и бизнесмен, он больше доверяет собственной интуиции, чем декларируемым идеологическим и внешнеполитическим концепциям. 3. Без реанимации и реставрацииТакже неправильно заявлять, что российско-американские отношения подлежат "сначала реанимации, а потом реставрации". Прошлые отношения Российской Федерации с Соединёнными Штатами умерли навсегда и реанимации не подлежат – туда им и дорога! После Сталина и Рузвельта, может быть ещё после Брежнева и Форда, когда на околоземной орбите состыковались "Союз" и "Аполлон", отношения России и США были настолько неблагополучными, что реставрировать их нет никакого смысла.В заключение – пара слов про Грузию. Здесь всё то же самое, только в миниатюре – не урегулировать грузино-российские отношения, а построить новые, как строятся между США и Россией. Для этого не нужно лететь в Эр-Рияд – Иванишвили просто должен позвонить Путину, как Трамп, но прежде Иванишвили должен стать президентом или премьер-министром Грузии, чтобы иметь необходимый для этого соответствующий государственный ранг. Отношения между Грузией и Россией вне СССР были незавидными, поэтому урегулировать их невозможно, да и не нужно. Всё, что подлежит регулированию между Грузией и Россией – транспорт, торговля, безвизовый режим, туризм и контакты по линии спецслужб, уже урегулировано Путиным и Иванишвили. Исходя из анализа происходящих в Грузии и мире последних событий, полагаю, что обратный отсчёт времени, когда стартуют новые российско-грузинские отношения, уже пошёл. Когда в Грузии начнут организационно-подготовительную работу по установлению контактов с российским руководством на высшем уровне с целью совершить прорыв – победить внутренних и внешних врагов Грузии на благо её национальных интересов, ваш покорный слуга готов этому содействовать – реально и безотлагательно, исходя из имеющихся возможностей. Заявляю об этом открыто в первый раз и с полной ответственностью. Только смелые, нестандартные, прагматичные решения и действия сегодня приносят конкретный результат, что доказал Дональд Трамп. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20250221/gruzinskaya-mechta-zastupilas-za-donalda-trampa-292204507.html

https://sputnik-georgia.ru/20250206/u-rossii-i-gruzii--obschie-druzya-i-obschie-vragi-292021722.html

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, колумнисты, грузия, грузино-российские отношения, дональд трамп, usaid, бидзина иванишвили