https://sputnik-georgia.ru/20250303/zachem-gruzii-amerikanskaya-versiya-zakona-ob-inoagentakh-mnenie-deputata-292331228.html

Зачем Грузии американская версия закона об "иноагентах"? Мнение депутата

Зачем Грузии американская версия закона об "иноагентах"? Мнение депутата

Sputnik Грузия

Грузии необходимо сильное законодательство, которое защитит страну от иностранного вмешательства в будущем, заявил политик 03.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-03T15:15+0400

2025-03-03T15:15+0400

2025-03-03T15:15+0400

закон об "иноагентах"

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Принятие аналога американского закона об "иноагентах" FARA защитит Грузию от иностранного влияния, заявил член правящей партии "Грузинская мечта", первый заместитель председателя парламентского комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам Владимир Божадзе. О том, что Грузия примет аналог американского закона FARA и упразднит участие гражданского сектора в принятии государственных решений, в правящей партии заявили в начале февраля. "Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юридических лиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность. По его словам, почти век FARA обеспечивает нейтрализацию иностранного вмешательства в США, и это законодательство является образцовым во всем мире. Божадзе отметил, что в Грузии и раньше были разговоры о FARA, но в то время американский закон окрестили "русским законом". При этом Божадзе отметил, что власти Грузии не хотели принимать такое строгое законодательство, как во Франции и США. "Но вызовы, которые есть в стране, позволили нам принять такое законодательство и защитить страну от любого иностранного влияния, включая СМИ, гражданский сектор и любое юридическое или физическое лицо, которое определяется действующим в Америке законодательством", – сказал Божадзе. Американская версия закона об "иноагентах" должна быть усовершенствована – премьер Грузии >>Грузинский перевод американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) поступил в парламент в виде законопроекта 27 февраля 2025 года. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступил за усовершенствование закона и приведение его в соответствие с международными стандартами защиты прав человека. Закон об "иноагентах" в ГрузииЗакон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Почему в Грузии нужно принять аналог американского закона FARA? Аргументы правящей силы >>Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах, ираклий кобахидзе, сша, франция, тбилиси, новости, политика, грузия