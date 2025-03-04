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Депутат парламента Грузии назвал введение санкций прибалтийскими странами беспомощностью
Депутат парламента Грузии назвал введение санкций прибалтийскими странами беспомощностью
Sputnik Грузия
Эстония, Литва и Латвия расширили санкционный список против властей Грузии 04.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-04T21:48+0400
2025-03-04T21:48+0400
2025-03-04T21:48+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Введение санкций в отношении грузинских чиновников лишь указывает на беспомощность и оторванность от реальности лидеров Литвы, Латвии и Эстонии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта", трехкратный олимпийский чемпион, тяжелоатлет Лаша Талахадзе. Эстония, Латвия и Литва вновь ввели санкции в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны. Эстония ввела в санкционный список 55 человек, Литва – 74, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии. Среди попавших под санкции и Лаша Талахадзе. По словам депутата, этим решением они не смогут причинить какой-либо вред правящей партии.Лаша Талахадзе – единственный спортсмен в истории независимой Грузии, завоевавший золото на трех Олимпиадах. Он является олимпийским и мировым рекордсменом, семикратным чемпионом Европы и мира. Талахадзе не проигрывал ни одного турнира начиная с 2015 года, после того как вернулся в большой спорт после дисквалификации.К парламентским выборам 2024 года Талахадзе присоединился к команде правящей партии "Грузинская мечта" и стал седьмым номером партийного списка. По итогам голосования Талахадзе стал депутатом парламента Грузии. Эстония, Литва и Латвия расширили санкционный список против властей Грузии>>В декабре Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, заявили ранее в правительстве Грузии. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Шантаж санкциями не пройдет – реакция премьера на заявление Стивена Даута >>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, литва, латвия, эстония, лаша талахадзе
грузия, политика, новости, литва, латвия, эстония, лаша талахадзе
Депутат парламента Грузии назвал введение санкций прибалтийскими странами беспомощностью
Эстония, Литва и Латвия расширили санкционный список против властей Грузии
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Введение санкций в отношении грузинских чиновников лишь указывает на беспомощность и оторванность от реальности лидеров Литвы, Латвии и Эстонии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта", трехкратный олимпийский чемпион, тяжелоатлет Лаша Талахадзе.
Эстония, Латвия и Литва вновь ввели санкции в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны. Эстония ввела в санкционный список 55 человек, Литва – 74, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии. Среди попавших под санкции и Лаша Талахадзе.
"Мы видим, насколько они беспомощны. Они полностью оторваны от реальности. Для меня лично это ничего не значит, потому что то дело, которое делаем я и моя команда, гораздо больше, чем санкции в отношении маленького человека. Я бы так назвал это", – заявил он.
По словам депутата, этим решением они не смогут причинить какой-либо вред правящей партии.
"Мы продолжим борьбу и движение вперед ради нашей страны", – заявил Талахадзе.
Лаша Талахадзе – единственный спортсмен в истории независимой Грузии, завоевавший золото на трех Олимпиадах. Он является олимпийским и мировым рекордсменом, семикратным чемпионом Европы и мира. Талахадзе не проигрывал ни одного турнира начиная с 2015 года, после того как вернулся в большой спорт после дисквалификации.
К парламентским выборам 2024 года Талахадзе присоединился к команде правящей партии "Грузинская мечта" и стал седьмым номером партийного списка. По итогам голосования Талахадзе стал депутатом парламента Грузии.
В декабре Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, заявили ранее в правительстве Грузии.
Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России