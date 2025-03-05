https://sputnik-georgia.ru/20250305/chto-budet-s-ekonomikoy-gruzii--stsenarii-natsbanka-292358590.html

Что будет с экономикой Грузии – сценарии Нацбанка

Что будет с экономикой Грузии – сценарии Нацбанка

Sputnik Грузия

Риски снижения темпов глобальной экономической активности скажутся на Грузии, но масштаб влияния будет зависеть от геополитической турбулентности и... 05.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-05T09:01+0400

2025-03-05T09:01+0400

2025-03-05T09:01+0400

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии в своем прогнозе развития экономики страны рассматривает три сценария развития событий, среди которых базовый, позитивный, а также самый неблагоприятный. Согласно базовому сценарию, экономика Грузии сохранит стабильность и ее рост в 2025 году прогнозируется на уровне 5%. Базовый сценарий отражает ожидаемое состояние экономики, при котором риск-факторы сбалансированы правильной политикой. Из-за этого в ближайшее время настрой потребителей и бизнеса будет низким по сравнению с предыдущими месяцами. При этом при решении неопределенности в кратчайшие сроки стоит ожидать ускорения нормализации потребления, что снизит высокий спрос, наблюдаемый в 2024 году, и окажет влияние на стабилизацию инфляции. Краткосрочная неопределенность скажется и на инвестиционных ожиданиях, что замедлит рост экономики. Что касается уровня инфляции, то эффект снижения цен, наблюдавшийся от импортированных товаров, сойдет на нет, и инфляция уже во второй половине 2025 года повысится выше базового уровня в 3%. Нацбанк Грузии прогнозирует уровень инфляции в этом году на уровне 4,2%. По прогнозу регулятора, рост цен будет обусловлен снижением темпа внешних поступлений и скажется на ценах на импорт. Экономический рост в 2025 году превысит все ожидания – Минэкономики Грузии >>В базовом сценарии из-за внутренней и глобальной неопределенности доллар обесценится в среднем на 3,6% за год, а вот монетарная политика останется неизменной на уровне 8%. В то же время регулятор отмечает, что базовый прогноз является относительным, так как процесс будет зависеть от глобальных факторов. При оптимистическом сценарии ожидается более быстрое снижение турбулентности в мире и в Грузии, что снизит давление на обменный курс, сохранит высокий темп внешних поступлений и стабилизирует цены на глобальном рынке. При этом сценарии экономика Грузии вырастет на 6,5%, инфляция будет на уровне 2,6%, а ставка рефинансирования снизится до 7,6%. ЕБРР увеличил прогноз роста экономики для Грузии >>Что касается пессимистического сценария, то он основан на ухудшение ситуации в Грузии и мире, что скажется на внешних поступлениях и снизит поток потребления. По пессимистическому сценарию ожидается, что экономика Грузии вырастет всего на 3%, инфляция составит 5,7%, а ставка рефинансирования вырастет до 9,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии