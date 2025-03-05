https://sputnik-georgia.ru/20250305/isfed-soglasilsya-sotrudnichat-s-prokuraturoy-po-delu-o-falsifikatsii-vyborov-292370343.html

ISFED согласился сотрудничать с прокуратурой по делу о фальсификации выборов

ISFED согласился сотрудничать с прокуратурой по делу о фальсификации выборов

Sputnik Грузия

Генпрокуратура запросила у НПО предоставить результаты параллельного подсчета голосов парламентских выборов 2024 года 05.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-05T15:50+0400

2025-03-05T15:50+0400

2025-03-05T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) согласилась отправить прокуратуре всю документацию параллельных подсчетов парламентских выборов 2024 года, запрошенную в рамках расследования о фальсификации результатов голосования. Реагируя на обвинения политической оппозиции и части гражданского общества, Генпрокуратура Грузии открыла уголовное дело по факту возможной фальсификаций результатов голосования на парламентских выборах 26 октября 2024 года. В рамках расследования она потребовала от организации отправить полную документацию по параллельным подсчетам и сделанным заключениям по итогам этих подсчетов. По фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день парламентских выборов, возбуждено 47 уголовных дел. Расследование ведется по делам о фальсификации выборов, о влиянии на волеизъявление избирателей, о нарушении тайны голосования на выборах, о подкупе избирателей, воспрепятствовании журналистской деятельности, о насилии и угрозах в адрес избирательной комиссии или во время предвыборной агитации, о повреждении и уничтожении предметов.Глава МИД: Двойные стандарты в отношении Грузии – национальный интерес Прибалтики>>В январе Генеральная прокуратура обнародовала предварительные результаты расследования, согласно которым исключена вероятность голосования одних и тех же избирателей сразу на нескольких избирательных участках, а также подделка жидкости для маркирования. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО, заявив о фальсификации. Власти называют все обвинения дезинформацией. ISFED приняла решение не публиковать результаты своих параллельных подсчетов итогов парламентских выборов 2024 году. Скандал с ISFEDВ начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре скандала. ISFED проводила подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ.После подсчета голосов ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED – 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов.Спустя полтора месяца ISFED заявила, что допустила ошибку. Новые уточненные данные неправительственной организации параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии.Депутат парламента Грузии назвал введение санкций прибалтийскими странами беспомощностью>>Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция.В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставки премьера и правительства.Между тем на то время посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED, и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами".Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, международное общество за справедливые выборы и демократию, usaid, генеральная прокуратура грузии