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Полиция задержала вероятного помощника экс-партнера Иванишвили

Полиция задержала вероятного помощника экс-партнера Иванишвили

Sputnik Грузия

МВД Грузии задержало человека, который помог бежать экс-партнеру Иванишвили из Грузии в Армению 06.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-06T17:50+0400

2025-03-06T17:50+0400

2025-03-06T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Судимый в прошлом гражданин Грузии был задержан за помощь в незаконном пересечении границы Георгию Бачиашвили, бывшему партнеру основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, говорится в сообщении МВД Грузии. Бачиашвили 2 марта покинул Грузию в специальном тайнике автомобиля, уехав в Армению по российскому паспорту. На следующий день после того, как он публично заявил о том, что выехал из страны, будучи под следствием, ему предъявили обвинения в незаконном пересечении границы и заочно приговорили к заключению. По версии следствия, в декабре 2024 года задержанный через своего друга получил предложение решить некий вопрос за вознаграждение. В том же месяце с ним связался отец Георгия Бачиашвили Александр Бачиашвили и познакомил со своим сыном. Задержанному предложили тайно перевезти Георгия Бачиашвили за границу и после согласия передали спутниковый телефон, деньги на покупку автомобиля и монтаж на нем видеорегистраторов. В Армению с паспортом РФ – МВД Грузии раскрыло схему бегства экс-партнера Иванишвили>>По версии следствия, по указанию Бачиашвили, задержанный ранее несколько раз пересекал границу с Арменией для выяснения ситуации на границе и все происходящее фиксировал на видеокамеры. Было установлено, что обустройством тайника, который находился между багажником и задним сиденьем автомобиля, занимался непосредственно Бачиашвили. Задержанный же просто перевез его через границу. У задержанного во время обыска изъяли компьютер, телефон, сумму на 3,8 тысячи долларов, 525 лари и 66 тысяч армянских драм. Также МВД Грузии восстановило полную картину бегства Георгия Бачиашвили через границу. По версии следствия, бизнесмен пересел в тайник неподалеку от погранично-пропускного пункта "Садахло" на границе Грузии и Армении. Грузинские пограничники осмотрели автомобиль визуально и после пропустили его через границу, прошел паспортный контроль и сам водитель.Бывшему партнеру Иванишвили предъявили новое обвинение>>Подъехав к пограничному пункту Армении, Бачиашвили вышел из машины, прошел паспортный контроль с паспортом гражданина Российской Федерации и отправился в направлении Международного аэропорта Еревана. Там он забрал у водителя спутниковый телефон и передал заранее обговоренную сумму. Куда отправился бизнесмен, следствие не уточняет. Прокуратура Грузии в 2024 году предъявила Бачиашвили обвинения в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов в 2015-2017 гг. По версии следствия, он убедил Иванишвили инвестировать в майнинг биткоинов, а после присвоил доход. В 2025 году ему также было предъявлено обвинение в неисполнении служебных полномочий, как бывшему председателю Фонда соинвестирования, который он возглавлял с 2013 года и до мая 2019-го. А затем, до 2023 года, был председателем Консультативного совета Фонда. По версии следствия, Георгий Бачиашвили как генеральный директор Фонда ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в вопросе инвестирования в проект строительства "Мтквари ГЭС". В Грузии, в случае подтверждения вины, ему грозит уголовный срок до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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