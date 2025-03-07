https://sputnik-georgia.ru/20250307/eks-prezident-gruzii-mikhail-saakashvili-v-ozhidanii-novogo-sudebnogo-prigovora-292414745.html

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в ожидании нового судебного приговора

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в ожидании нового судебного приговора

Sputnik Грузия

Решение по делу о незаконном пересечении бывшим президентом Михаилом Саакашвили грузинской границы будет оглашено 14 марта 07.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-07T19:50+0400

2025-03-07T19:50+0400

2025-03-07T19:50+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Итоговое заседание суда по делу о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, после которого ему вынесут приговор, состоится 14 марта. Суд над Саакашвили по делу о его въезде в Грузию из Украины в сентябре 2021 года продолжался почти три года из-за состояния здоровья бывшего президента. По этому делу, в случае подтверждения вины, ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Срок по грузинскому законодательству отсчитывается с момента его задержания 1 октября 2021 года.На заседании суда 14 марта с заключительной речью выступит прокурор Леван Вепхвадзе, а также последнее слово предоставят и самому Саакашвили. Далее суд удалится для принятия решения. Сторона защиты уже выступила с заключительной речью, заявив, что экс-президент Грузии вернулся на родину, а не незаконно пересек границу. Прокурор по делу Леван Вепхвадзе раскритиковал доводы защиты, сказав, что к уголовному преступлению они не относятся. Прокурор уверен, что суд примет сторону обвинения и вынесет обвинительный приговор Михаилу Саакашвили. Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. По данным следствия, Саакашвили приехал в Грузию паромом, в груженном молочной продукцией трейлере из Одессы.Следственная комиссия парламента Грузии будет расследовать преступления времен Саакашвили>>Позже он сошел неподалеку от порта Поти с трейлера и отправился сначала в село Тквири в регионе Самегрело-Земо Сванети, а после – в Батуми. В тот же день Саакашвили направился в Тбилиси, где проживал в квартире вплоть до задержания 1 октября. За время своего пребывания в Грузии он успел записать несколько видео для соцсетей и опубликовать. Страсти вокруг СаакашвилиК моменту своего тайного возвращения в Грузию, гражданин Украины Михаил Саакашвили уже был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд освободить его из-под стражи по состоянию здоровья. Они пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и находится при смерти. Однако аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста оказались более убедительными, и суд отказался освобождать экс-президента. Также ранее защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения.Заговор для помилования Саакашвили: президентом Грузии недовольны все>>Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе в феврале 2023 года подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушением всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года его адвокаты обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для их подзащитного. В мае того же года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В конце мая 2024 года ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, украина, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, еспч, тбилисский городской суд