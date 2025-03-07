https://sputnik-georgia.ru/20250307/gruzinskaya-mechta-podozrevaet-isfed-v-novoy-falsifikatsii-292412974.html
"Грузинская мечта" подозревает ISFED в новой фальсификации
"Грузинская мечта" подозревает ISFED в новой фальсификации
Sputnik Грузия
Правящая партия не доверяет организации, которая уже фабриковала результаты параллельных подсчетов и способствовала беспорядкам в стране 07.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-07T17:52+0400
2025-03-07T17:52+0400
2025-03-07T17:52+0400
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келли дегнан
международное общество за справедливые выборы и демократию
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), вероятно, снова пытается сфальсифицировать документацию по выборам, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.Организация 5 марта заявила, что удовлетворит запрос прокуратуры, которая затребовала предоставить всю документацию параллельных подсчетов парламентских выборов 26 октября 2024 года. Однако, по сообщению прокуратуры, организация все еще не передала материалы, запросив несколько дней на обработку данных.По его словам, решение организации не публиковать данные параллельных подсчетов было преднамеренным шагом, чтобы, несмотря на полное соответствие с результатами ЦИК, можно было оставить окно для политических спекуляций.Реагируя на обвинения политической оппозиции и части гражданского общества, Генпрокуратура Грузии открыла уголовное дело по факту возможной фальсификаций результатов голосования на парламентских выборах 26 октября 2024 года. В январе Генеральная прокуратура обнародовала предварительные результаты расследования, согласно которым исключена вероятность голосования одних и тех же избирателей сразу на нескольких избирательных участках, а также подделка жидкости для маркирования. Сотрудник пограничной службы арестован за семейное насилие в Грузии>>Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО, заявив о фальсификации. Власти называют все обвинения дезинформацией. ISFED приняла решение не публиковать результаты своих параллельных подсчетов итогов парламентских выборов 2024 году. Скандал с ISFED В начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре скандала. ISFED проводила подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ. После подсчета голосов ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED – 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов. Спустя полтора месяца ISFED заявила, что допустила ошибку. Новые уточненные данные неправительственной организации параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии. ISFED согласился сотрудничать с прокуратурой по делу о фальсификации выборов>>Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция. В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставке премьера и правительства. Между тем на то время посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED, и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами". Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, сша, ираклий кадагишвили, каха каладзе, келли дегнан, международное общество за справедливые выборы и демократию, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, тбилиси, сша, ираклий кадагишвили, каха каладзе, келли дегнан, международное общество за справедливые выборы и демократию, грузинская мечта - демократическая грузия
"Грузинская мечта" подозревает ISFED в новой фальсификации
Правящая партия не доверяет организации, которая уже фабриковала результаты параллельных подсчетов и способствовала беспорядкам в стране
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), вероятно, снова пытается сфальсифицировать документацию по выборам, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.
Организация 5 марта заявила, что удовлетворит запрос прокуратуры, которая затребовала предоставить всю документацию параллельных подсчетов парламентских выборов 26 октября 2024 года. Однако, по сообщению прокуратуры, организация все еще не передала материалы, запросив несколько дней на обработку данных.
"ISFED попросили предоставить эти данные на пятый день, и этот документ им пока не передают. Конечно, в это время возникает разумное подозрение, что они, возможно, пытаются осуществить определенную фальсификацию имеющихся данных", – заявил Кадагишвили.
По его словам, решение организации не публиковать данные параллельных подсчетов было преднамеренным шагом, чтобы, несмотря на полное соответствие с результатами ЦИК, можно было оставить окно для политических спекуляций.
"Возникает логичный вопрос: ведь это загружено в базу и не требует написания сейчас, соответственно, для передачи прокуратуре требуется немного времени, но они не передадут это в объективном виде, чтобы не раскрылась эта фальшь, которая постоянно нагнетается вокруг грузинских выборов", – подытожил Кадагишвили.
Реагируя на обвинения политической оппозиции и части гражданского общества, Генпрокуратура Грузии открыла уголовное дело по факту возможной фальсификаций результатов голосования на парламентских выборах 26 октября 2024 года.
В январе Генеральная прокуратура обнародовала предварительные результаты расследования, согласно которым исключена вероятность голосования одних и тех же избирателей сразу на нескольких избирательных участках, а также подделка жидкости для маркирования.
Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО, заявив о фальсификации. Власти называют все обвинения дезинформацией.
ISFED приняла решение не публиковать результаты своих параллельных подсчетов итогов парламентских выборов 2024 году.
В начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре скандала. ISFED проводила подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ.
После подсчета голосов ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED – 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов.
Спустя полтора месяца ISFED заявила, что допустила ошибку. Новые уточненные данные неправительственной организации параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии.
Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция.
В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставке премьера и правительства.
Между тем на то время посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED, и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами".
Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии.