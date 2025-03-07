https://sputnik-georgia.ru/20250307/gruzinskaya-mechta-podozrevaet-isfed-v-novoy-falsifikatsii-292412974.html

"Грузинская мечта" подозревает ISFED в новой фальсификации

"Грузинская мечта" подозревает ISFED в новой фальсификации

Sputnik Грузия

Правящая партия не доверяет организации, которая уже фабриковала результаты параллельных подсчетов и способствовала беспорядкам в стране 07.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-07T17:52+0400

2025-03-07T17:52+0400

2025-03-07T17:52+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

сша

ираклий кадагишвили

каха каладзе

келли дегнан

международное общество за справедливые выборы и демократию

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290573243_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fe9950fb2ba36d490c536327bd39f1a9.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), вероятно, снова пытается сфальсифицировать документацию по выборам, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.Организация 5 марта заявила, что удовлетворит запрос прокуратуры, которая затребовала предоставить всю документацию параллельных подсчетов парламентских выборов 26 октября 2024 года. Однако, по сообщению прокуратуры, организация все еще не передала материалы, запросив несколько дней на обработку данных.По его словам, решение организации не публиковать данные параллельных подсчетов было преднамеренным шагом, чтобы, несмотря на полное соответствие с результатами ЦИК, можно было оставить окно для политических спекуляций.Реагируя на обвинения политической оппозиции и части гражданского общества, Генпрокуратура Грузии открыла уголовное дело по факту возможной фальсификаций результатов голосования на парламентских выборах 26 октября 2024 года. В январе Генеральная прокуратура обнародовала предварительные результаты расследования, согласно которым исключена вероятность голосования одних и тех же избирателей сразу на нескольких избирательных участках, а также подделка жидкости для маркирования. Сотрудник пограничной службы арестован за семейное насилие в Грузии>>Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО, заявив о фальсификации. Власти называют все обвинения дезинформацией. ISFED приняла решение не публиковать результаты своих параллельных подсчетов итогов парламентских выборов 2024 году. Скандал с ISFED В начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре скандала. ISFED проводила подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ. После подсчета голосов ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED – 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов. Спустя полтора месяца ISFED заявила, что допустила ошибку. Новые уточненные данные неправительственной организации параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии. ISFED согласился сотрудничать с прокуратурой по делу о фальсификации выборов>>Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция. В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставке премьера и правительства. Между тем на то время посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED, и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами". Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, сша, ираклий кадагишвили, каха каладзе, келли дегнан, международное общество за справедливые выборы и демократию, грузинская мечта - демократическая грузия