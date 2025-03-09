https://sputnik-georgia.ru/20250309/finalnyy-match-che-po-regbi-mezhdu-gruziey-i-ispaniey-proydet-v-tbilisi-16-marta-292427773.html

Финальный матч ЧЕ по регби между Грузией и Испанией пройдет в Тбилиси 16 марта

Финальный матч ЧЕ по регби между Грузией и Испанией пройдет в Тбилиси 16 марта

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по регби является 16-кратными чемпионом Европы 09.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-09T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Финальный матч чемпионата Европы по регби, где встретятся сборные Грузии и Испании, состоится на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси 16 марта. В полуфинале чемпионата Европы 2 марта сборная Грузии по регби обыграла Румынию со счетом 43:5 и получила право сыграть в финале. Второй полуфинальный матч состоялся 1 марта – сборная Португалии уступила Испании со счетом 31:42. Сборная Грузии в этом году уже обыграла команду Испании со счетом 62:32 в последнем туре группового этапа ЧЕ. Сборная Грузии занимает достойное место в высшей иерархии мирового регби – Planetrugby >>Борджгалоснеби являются 16-кратными чемпионами Европы. В прошлом году грузинские регбисты в финале чемпионата обыграли команду Португалии со счетом 36:10. Эмблемой сборной Грузии по регби является "боржгали" – древний символ, означающий солнце, энергию и вечную жизнь, поэтому болельщики называют команду "борджгалоснеби".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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