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Финальный матч ЧЕ по регби между Грузией и Испанией пройдет в Тбилиси 16 марта
Финальный матч ЧЕ по регби между Грузией и Испанией пройдет в Тбилиси 16 марта
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по регби является 16-кратными чемпионом Европы 09.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-09T15:00+0400
2025-03-09T15:00+0400
2025-03-09T15:00+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Финальный матч чемпионата Европы по регби, где встретятся сборные Грузии и Испании, состоится на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси 16 марта. В полуфинале чемпионата Европы 2 марта сборная Грузии по регби обыграла Румынию со счетом 43:5 и получила право сыграть в финале. Второй полуфинальный матч состоялся 1 марта – сборная Португалии уступила Испании со счетом 31:42. Сборная Грузии в этом году уже обыграла команду Испании со счетом 62:32 в последнем туре группового этапа ЧЕ. Сборная Грузии занимает достойное место в высшей иерархии мирового регби – Planetrugby >>Борджгалоснеби являются 16-кратными чемпионами Европы. В прошлом году грузинские регбисты в финале чемпионата обыграли команду Португалии со счетом 36:10. Эмблемой сборной Грузии по регби является "боржгали" – древний символ, означающий солнце, энергию и вечную жизнь, поэтому болельщики называют команду "борджгалоснеби".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, испания, тбилиси, португалия, михаил месхи, сборная грузии по регби, регби, новости грузинского регби
спорт, грузия, новости, испания, тбилиси, португалия, михаил месхи, сборная грузии по регби, регби, новости грузинского регби
Финальный матч ЧЕ по регби между Грузией и Испанией пройдет в Тбилиси 16 марта
Сборная Грузии по регби является 16-кратными чемпионом Европы
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Финальный матч чемпионата Европы по регби, где встретятся сборные Грузии и Испании, состоится на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси 16 марта.
В полуфинале чемпионата Европы 2 марта сборная Грузии по регби обыграла Румынию со счетом 43:5 и получила право сыграть в финале. Второй полуфинальный матч состоялся 1 марта – сборная Португалии уступила Испании со счетом 31:42.
Начало встречи Грузия-Испания в 17:00 по тбилисскому времени.
Сборная Грузии в этом году уже обыграла команду Испании со счетом 62:32 в последнем туре группового этапа ЧЕ.
Борджгалоснеби являются 16-кратными чемпионами Европы. В прошлом году грузинские регбисты в финале чемпионата обыграли команду Португалии со счетом 36:10.
Эмблемой сборной Грузии по регби является "боржгали" – древний символ, означающий солнце, энергию и вечную жизнь, поэтому болельщики называют команду "борджгалоснеби".