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Учения ВМФ России, Ирана и Китая "Морской пояс безопасности – 2025"

Учения ВМФ России, Ирана и Китая "Морской пояс безопасности – 2025"

Sputnik Грузия

Участие ракетных кораблей ВМФ России в маневрах в Индийском океане отражает растущее военно-политическое влияние Москвы на формирование многополярного мира и... 12.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-12T12:01+0400

2025-03-12T12:01+0400

2025-03-12T12:01+0400

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В Индийском океане 10 марта начались совместные маневры кораблей и морской авиации России, Ирана, Китая – "Морской пояс безопасности - 2025".Из порта Чехбехар Исламской Республики Иран для отработки боевых задач вышли 15 боевых кораблей трех стран.Россию представляют новейшие корветы проекта 20380 "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.ВМС Ирана задействовали в учениях эсминцы "Джамаран", "Алванд", "Байндер", фрегаты "Шахид Рухи", "Шахид Махмуди", корвет "Шахид Сайад Ширази", и несколько других боевых кораблей.С китайской стороны участвуют ракетный эсминец "Баотоу" и корабль комплексного снабжения "Гаоюху". Плюс "синергический эффект" военных делегаций 10 стран-наблюдателей.Украина не может успешно использовать американскую технику без военной помощи>>Основные цели международных учений: обеспечение морской (региональной) безопасности, противодействие терроризму (пиратству), охрана морских коммуникаций. В северной части Индийского океана экипажам кораблей, самолетов и вертолетов предстоит провести стрельбы по морским и воздушным целям, отработать поисково-спасательные задачи, элементы освобождения захваченных судов.Организованные иранской стороной международные военно-морские маневры "Морской пояс безопасности" проводятся в регионе с 2018 года, в седьмой раз. Боевое взаимодействие кораблей и морской авиации ВМС Ирана, ВМФ России и ВМС НОАК стало традиционным.Учения имеют перспективы расширения круга участников и операционной зоны. С другой стороны сформированная Вашингтоном в Красном море в 2023-м западная коалиция ВМС в учениях не участвует, а нервно маневрирует под ударами ракет и БПЛА йеменских хуситов.Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива – приоритет российской внешней политики, основа для взаимодействия со странами региона и другими заинтересованными государствами. Долгосрочная программа совместных действий по укреплению стабильности включает и международные военно-морские учения с привлечением серьезных сил и средств.Стратегическое противостояниеРегион Персидского залива – обширная территория, восемь стран (Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ) с населением более 200 млн человек. Здесь сосредоточены более 63% мировых запасов нефти, вокруг которых формируется международная геополитика и экономика (мировые цены на энергоносители). Поэтому так востребованы международные военно-морские усилия, укрепляющие региональную безопасность, ограничивающие американскую "исключительность". Каков вклад России?Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном (от 17 января 2025 года) служит укреплению регионального и глобального мира и безопасности. Договор "оснащен" современными инструментами военного сотрудничества и противодействия общим военным угрозам.К примеру, корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" – маневренные, мощные корабли 2-го ранга с высокоточными управляемыми ракетами. Несут на борту противокорабельный комплекс с крылатыми "Ониксами" дальностью до 800 км, ЗРК "Редут", 100-мм артустановку АК-190, шестиствольную автоматическую артустановку АК-630, торпеды, гранатометные установки, значительный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования.Отношения США и России интенсивно развиваются – представитель МИД РФ>>Водоизмещение 2 250 тонн, длина – 104 метров, ширина – 13 метров, скорость – до 27 узлов, автономность – 4 000 морских миль. Корветы проекта 20380 предназначены для борьбы с надводными кораблями и субмаринами противника в ближней и дальней морской зоне, для патрулирования с целью блокады, артиллерийской поддержки десантов.Ранее "Морской пояс безопасности" формировали могущественные ракетные корабли ВМФ России – "Варяг", "Адмирал Горшков", "Маршал Шапошников".Китайские эсминцы защищают на Ближнем Востоке стратегические интересы КНР – стабильные поставки углеводородов через Индийский и Тихий океаны.Ежегодный товарооборот между КНР и арабскими странами Персидского залива давно превысил $300 млрд. Активные экономические и ровные дипломатические связи Китая с арабскими странами создают новые возможности для нефтедобывающих экономик региона.Иран уделяет особое внимание развитию своих военно-морских сил, в составе которых четыре оперативных командования, ответственных за безопасность Каспия, Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов.Тегеран с 2012 года выделяет 5% ВВП на военное строительство и реформирование ВМС. Новейший иранский авианосец Shahid Bagheri с беспилотниками произвел фурор на Западе. Усилий для укрепления мира и стабильности в этом регионе никогда не бывает слишком много.На севере Индийского океана, в Персидском заливе постоянно базируется 5-й флот ВМС США – одна-две авианосные ударные группы, фрегаты, корветы, десантные корабли. Якобы для обеспечения свободы судоходства, однако в приоритете – лишь охрана нефтеналивных судов США и их союзников.Иранские и китайские танкеры чаще других подвергаются американским "досмотрам". На основании эмбарго, наложенного на Тегеран американским конгрессом, Пентагон самостоятельно решает – разрешить танкеру проход по маршруту или "вернуть" назад.Присутствие в регионе ракетных кораблей России, Китая, Ирана сдерживает американцев, считающих себя "сильнее всех".В западном рейтинге Global Fire Power ВМС США занимают лишь второе место, значительно уступая военно-морской мощи Китая.Снижение американского влияния в многополярном мире объективно предопределено и неизбежно.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

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россия, в мире, иран, китай, индийский океан, ноак, пентагон, аналитика