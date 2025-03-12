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Экс-министр обороны Грузии отказался от доли в оппозиционном ТВ "Формула"
Экс-министр обороны Грузии отказался от доли в оппозиционном ТВ "Формула"
Sputnik Грузия
На фоне ужесточения закона о СМИ экс-министр Кезерашвили полностью передал свою долю в оппозиционном канале "Формула" его сотрудникам 12.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-12T16:50+0400
2025-03-12T16:50+0400
2025-03-12T16:52+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили передал 26% доли в оппозиционном телеканале "Формула" Михаилу Мшвилдадзе, таким образом перестав быть его владельцем, следует из данных Публичного реестра Грузии. Избавляться от долей в телекомпании Кезерашвили стал в августе 2023 года, когда передал 25% неправительственной организации, созданной сотрудниками телекомпании. Теперь Кезерашвили продал оставшиеся 26% за 1 лари Михаилу Мшвилдадзе, и доли в телекомпании распределись следующим образом: Михаил Мшвилдадзе – 38,25%, директор телеканала Зураб Гумбаридзе – 32,25%, НПО "Формула свободы" – 25% и по 2,25% у Ираклия Сагинадзе и Георгия Липонава. НПО "Формула свободы" была создана 25 мая 2023 года, в управляющий орган НПО вошли известные журналисты телеканала – Нино Жижилашвили, Леван Ломинадзе, Ираклий Кикнавелидзе, Рати Муджири и Нана Инцкирвели. Жижилашвили входит также в управляющий совет телекомпании.Новые правила финансирования СМИ вводят в Грузии>>На данный момент в Грузии рассматриваются сразу два пакета поправок о владении СМИ иностранными гражданами. Один из пакетов запрещает иностранцам владеть СМИ, а другой обязывает СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, регистрироваться как "агенты иностранного принципала". Кто такой Давид Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, в бытность министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. Парламент Грузии утвердил в первом чтении новые требования к СМИ>>В 2024 году прокуратура Грузии официально подтвердила версию о том, что за деятельностью преступных колл-центров, действовавших на территории страны, стоял бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Стало известно, что один из руководителей основанной гражданином Украины компании ООО "Морган Лимитед", под прикрытием которой работал колл-центр, перевел более 1 миллиона долларов на банковские счета Кезерашвили и его близких. За аналогичное преступление Кезерашвили объявили в международный розыск и в России. ФСБ России завила, что сеть преступных колл-центров в России также действовала в интересах Кезерашвили.Члены правящей партии "Грузинская мечта" называют Кезерашвили олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, израиль, украина, давид кезерашвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, фсб, политика
грузия, новости, израиль, украина, давид кезерашвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, фсб, политика
Экс-министр обороны Грузии отказался от доли в оппозиционном ТВ "Формула"
16:50 12.03.2025 (обновлено: 16:52 12.03.2025)
На фоне ужесточения закона о СМИ экс-министр Кезерашвили полностью передал свою долю в оппозиционном канале "Формула" его сотрудникам
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили передал 26% доли в оппозиционном телеканале "Формула" Михаилу Мшвилдадзе, таким образом перестав быть его владельцем, следует из данных Публичного реестра Грузии.
Избавляться от долей в телекомпании Кезерашвили стал в августе 2023 года, когда передал 25% неправительственной организации, созданной сотрудниками телекомпании.
Теперь Кезерашвили продал оставшиеся 26% за 1 лари Михаилу Мшвилдадзе, и доли в телекомпании распределись следующим образом: Михаил Мшвилдадзе – 38,25%, директор телеканала Зураб Гумбаридзе – 32,25%, НПО "Формула свободы" – 25% и по 2,25% у Ираклия Сагинадзе и Георгия Липонава.
НПО "Формула свободы" была создана 25 мая 2023 года, в управляющий орган НПО вошли известные журналисты телеканала – Нино Жижилашвили, Леван Ломинадзе, Ираклий Кикнавелидзе, Рати Муджири и Нана Инцкирвели. Жижилашвили входит также в управляющий совет телекомпании.
На данный момент в Грузии рассматриваются сразу два пакета поправок о владении СМИ иностранными гражданами. Один из пакетов запрещает иностранцам владеть СМИ, а другой обязывает СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, регистрироваться как "агенты иностранного принципала".
Кто такой Давид Кезерашвили
Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.
В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, в бытность министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его.
Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.
В 2024 году прокуратура Грузии официально подтвердила версию о том, что за деятельностью преступных колл-центров, действовавших на территории страны, стоял бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
Стало известно, что один из руководителей основанной гражданином Украины компании ООО "Морган Лимитед", под прикрытием которой работал колл-центр, перевел более 1 миллиона долларов на банковские счета Кезерашвили и его близких.
За аналогичное преступление Кезерашвили объявили в международный розыск и в России. ФСБ России завила, что сеть преступных колл-центров в России также действовала в интересах Кезерашвили.
Члены правящей партии "Грузинская мечта" называют Кезерашвили олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение".