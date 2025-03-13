https://sputnik-georgia.ru/20250313/vnov-semeynoe-nasilie--zaderzhan-detektiv-kriminalnoy-politsii-292478983.html

Вновь семейное насилие – задержан детектив криминальной полиции

Вновь семейное насилие – задержан детектив криминальной полиции

Sputnik Грузия

За последнюю неделю это третье задержание сотрудника МВД по обвинению в семейном насилии и угрозах в отношении жены или бывшей жены 13.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-13T21:50+0400

2025-03-13T21:50+0400

2025-03-13T21:50+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Специальная следственная служба задержала детектива криминальной полиции в курортном Сурами (регион Шида Картли) по обвинению в семейном насилии и угрозах убийством в отношении своей жены, сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что обвиняемый, проживая с женой, подвергал ее физическому насилию и угрозам. Так, весной 2024 года в Сурами обвиняемый во время ссоры с женой пригрозил ей убийством, направил огнестрельное оружие ей в лоб и применил физическое насилие. Он продолжал оскорблять и угрожать жене и в дальнейшем. Специальная следственная служба провела расследование на основании обращения потерпевшей. Были опрошены пострадавшая и члены ее семьи, запрошена электронная информация и получены доказательства вины задержанного. Семейное насилие – в Тбилиси задержан инспектор патрульной полиции>>После получения соответствующих доказательств, на основании постановления суда детектив был задержан. По постановлению прокуратуры задержанному предъявлены обвинения по статьям "Семейное насилие" и "Угроза причинением смерти". Ему грозит до трех лет лишения свободы в случае подтверждения вины. Специальная следственная служба продолжает расследование дела.За последнюю неделю это третье задержание сотрудника МВД по обвинению в семейном насилии и угрозах в отношении жены или бывшей жены. Семейное насилие в Грузии Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в Грузии и вынесено в отдельную статью УК с 2014 года. Ужесточить законодательство власти решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году при семейных разборках погибли 14 человек.Подростковая преступность в Грузии: первые данные 2025 года>>Жертвами семейного насилия в 2024 году признали 6,6 тысячи женщин и 1,2 тысячи мужчин. Всего в 2024 году правоохранительные органы зафиксировали 3 731 подобное преступление, которое карается лишением свободы до трех лет с возможным применением запрета на приближение к жертве. Показатель зафиксированных в 2024 году преступлений меньше аналогичного показателя 2023 года на 9%. При этом в 2024 году раскрыто 86,3% всех зафиксированных преступлений. Под семейным насилием уголовное законодательство Грузии подразумевает насилие одного члена семьи над другим, систематические оскорбления, шантаж или унижения, повлекшие физическую боль или страдания и не повлекшие причинения легкого или тяжкого вреда здоровью. Кроме того, совершение преступления в отношении члена семьи является отягчающим обстоятельством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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