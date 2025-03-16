https://sputnik-georgia.ru/20250316/gruzinskaya-mechta-uzhestochaet-narkopolitiku-radi-buduschikh-pokoleniy--deputat-292517303.html

"Грузинская мечта" ужесточает наркополитику ради будущих поколений – депутат

"Грузинская мечта" ужесточает наркополитику ради будущих поколений – депутат

Sputnik Грузия

Пакет поправок предполагает внесение наркоторговли в список организованной преступности, ужесточение наказания за продажу наркотиков и введение ряда... 16.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-16T19:30+0400

2025-03-16T19:30+0400

2025-03-16T19:30+0400

грузия

политика

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" планирует ужесточить политику в отношении наркотиков для защиты будущих поколений, заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Давид Матикашвили. Парламент Грузии в понедельник, 17 марта, продолжит рассмотрение пакета законодательных поправок, который предполагает внесение наркоторговли в список организованной преступности, а также ужесточение наказания за продажу наркотиков и введение ряда ограничений для наркоманов. 14 марта парламент принял законодательный пакет в первом чтении.По его словам, таких реформ нет в повестке дня у радикальной оппозиции, так как все, что хорошо для страны и общества, противоречит их интересам. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие. Ужесточение наркополитики направлено на решение повседневных проблем – мэр Тбилиси>>Согласно планируемым "Грузинской мечтой" поправкам, с 1 июня 2025 года, если подтвердится факт употребления наркотиков, или в том случае, если лицо уклонится от сдачи теста на наркотики, он будет лишен права управлять любым видом транспортного средства в течение трех лет. Кроме того, в течение пяти лет такие лица будут лишаться права работать на госслужбе, в педагогических и воспитательных учреждениях. Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом их число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Согласно представленной "Грузинской мечтой" инициативе, наркоторговля в стране будет внесена в список особо тяжких преступлений наряду с рэкетом, организованной преступностью и преступлениями, связанными с "воровским миром". Наказание за сбыт наркотиков и психотропных веществ будет в разы выше, чем за хранение и приобретение. При этом для наркопреступлений, совершаемых организованными группировками, в законе будет предусмотрена высшая мера наказания – бессрочное заключение. Ножи и наркотики в Грузии под запретом – число нарушений приблизилось к 5 тысячам>>Также задержанные за любые наркопреступления будут ограничены в правах, и им будет, в том числе, запрещено работать в школах, университетах и баллотироваться на выборах. Кроме того, вводятся штрафы за уклонение от проверки на наркотики при задержании и обоснованном подозрении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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