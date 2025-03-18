https://sputnik-georgia.ru/20250318/292538511.html
Цели военной операции США в Йемене недостижимы
Цели военной операции США в Йемене недостижимы
Sputnik Грузия
Вашингтон декларирует цели "защиты интересов, сдерживания противников и восстановления свободы судоходства", но на практике это означает многолетнее... 18.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-18T11:37+0400
2025-03-18T11:37+0400
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Американский президент Дональд Трамп приказал вооруженным силам США провести крупномасштабную операцию против Йемена, чтобы лишить движение хуситов "Ансар Аллах" возможности наносить ракетные удары по кораблям и самолетам Западной коалиции в Красном и Аравийском морях.Вашингтон раскручивает эскалацию боевых действий на Ближнем Востоке –Центральное командование США 15 марта организовало новую серию, около сорока высокоточных ударов по целям на территории Йемена – с применением корабельных ракетных комплексов и палубной авиации.Новый виток боевых действий в Йемене американцы и британцы развязали в январе 2024 года операцией "Страж процветания". С той поры процветания в регионе не прибавилось, а ракетных ударов стало намного больше.Международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Катаре сообщила, что воздушные удары США по столице, северо-западным и центральным провинциям Йемена продолжались с субботы до утра воскресенья и стали причиной гибели 53 мирных жителей и ранения ста с лишним человек.Россия и Таджикистан совместно выстраивают безопасность – президент РФ>>Хуситы в ответ на американское "военное преступление" дважды за минувшие сутки атаковали баллистическими и крылатыми ракетами, ударными дронами атомный авианосец USS Harry Truman. Только в первом ударе задействовали 18 ракет и один беспилотник. Эскалация нарастает.Ранее (12 марта) хуситы возобновили обстрелы связанных с Израилем кораблей и судов в Красном и Аравийском морях – с целью давления на еврейское государство и восстановления блокированных поставок гумпомощи в сектор Газа. После обострения арабо-израильского конфликта в палестинском анклаве осенью 2023 года йеменские хуситы выступают союзниками военизированных движений ХАМАС (Палестина) и "Хезболла" (Ливан), которые не признают права Израиля на существование.Хуситы методично атакуют ракетами территорию Израиля – на расстоянии более 1500 км, а также десятки военных кораблей и гражданских судов в море, самолетов и беспилотников MQ-9 Reaper Западной коалиции в небе над Йеменом.Американцы считают йеменских "повстанцев" опасными "оруженосцами" Ирана и воюют с ними с 2015 года – перманентно и безрезультатно.Привычка – вторая натураПентагон проводит серию "беспощадных атак" по военным базам, командным пунктам, средствам ПВО, которые находятся под контролем "Ансар Аллах". Весеннее обострение в Йемене может продлиться несколько недель. Трамп не разрешил проведение масштабных боевых действий на земле, опасаясь чрезмерного вовлечения США в новый (разорительный) военный конфликт. И отдельно обратился к Ирану: "Поддержка террористов-хуситов должна прекратиться немедленно! Не угрожайте американскому народу, его президенту… мировым судоходным путям". Если Тегеран ослушается, то Вашингтон намерен призвать его к "полной ответственности".Глава американского Минфина Скотт Бессент также отметил: операция против йеменских хуситов – лишь начало реализации стратегии новой администрации США по оказанию максимального давления на Иран.Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи оперативно ответил: "Правительство США не имеет полномочий или права диктовать Ирану внешнюю политику", а поддержка Вашингтоном боевых действий в секторе Газа является "геноцидом и терроризмом". Хуситы подчеркнули, что удары американцев по Йемену не повлияют на их намерения атаковать израильские и американские корабли и суда.Россия обеспокоена, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с американским госсекретарем Марко Рубио 16 марта рекомендовал США: "Немедленно прекратить огонь против хуситов и вступить в политический диалог".Членство Украины в НАТО снято с повестки дня – депутат Слуцкий>>Восток – дело тонкое, и всякое действие равно противодействию. Хуситы с 2023 года атаковали военные корабли и суда США свыше 300 раз. "Мир – через силу" – это война, американская вредная привычка недальновидно проецировать силу, создавать конфликты в разных точках планеты. И эта "вторая натура" давно не работает на желаемый результат.Вашингтон считает йеменское движение "Ансар Аллах" террористическим. Однако применение хуситами в Красном море и Аденском заливе определенных тактических приемов и гиперзвукового ракетного оружия, интегрированного с береговой системой РЛС, свидетельствует о высоком профессионализме, существовании единого командного центра, развитой системы разведки и связи.Неслучайно в Йемене после 2015 года не достигли целей ни военная интервенция коалиции во главе с Саудовской Аравией, ни "ковбойские" операции Пентагона и НАТО.Современная Йеменская Республика возникла в 1990 году, когда исламский Северный Йемен (Йеменская Арабская Республика) и марксистский Южный Йемен (Народная Демократическая Республика Йемен) объединились после многих лет приграничных войн и столкновений.Серьезная военная закалка многих поколений йеменцев в сочетании с высокотехнологичным ракетным арсеналом хуситов не обещает Соединенным Штатам ничего хорошего в этом горячем регионе планеты.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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в мире, аналитика, политика, сша, йемен, вашингтон, сергей лавров, марко рубио, дональд трамп, пентагон, хамас
в мире, аналитика, политика, сша, йемен, вашингтон, сергей лавров, марко рубио, дональд трамп, пентагон, хамас
Цели военной операции США в Йемене недостижимы
11:37 18.03.2025 (обновлено: 12:13 18.03.2025)
Вашингтон декларирует цели "защиты интересов, сдерживания противников и восстановления свободы судоходства", но на практике это означает многолетнее кровопролитие и прокси-войну с Ираном, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
Американский президент Дональд Трамп приказал вооруженным силам США провести крупномасштабную операцию против Йемена, чтобы лишить движение хуситов "Ансар Аллах" возможности наносить ракетные удары по кораблям и самолетам Западной коалиции в Красном и Аравийском морях.
Вашингтон раскручивает эскалацию боевых действий на Ближнем Востоке –Центральное командование США 15 марта организовало новую серию, около сорока высокоточных ударов по целям на территории Йемена – с применением корабельных ракетных комплексов и палубной авиации.
Новый виток боевых действий в Йемене американцы и британцы развязали в январе 2024 года операцией "Страж процветания". С той поры процветания в регионе не прибавилось, а ракетных ударов стало намного больше.
Международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Катаре сообщила, что воздушные удары США по столице, северо-западным и центральным провинциям Йемена продолжались с субботы до утра воскресенья и стали причиной гибели 53 мирных жителей и ранения ста с лишним человек.
Хуситы в ответ на американское "военное преступление" дважды за минувшие сутки атаковали баллистическими и крылатыми ракетами, ударными дронами атомный авианосец USS Harry Truman. Только в первом ударе задействовали 18 ракет и один беспилотник. Эскалация нарастает.
Ранее (12 марта) хуситы возобновили обстрелы связанных с Израилем кораблей и судов в Красном и Аравийском морях – с целью давления на еврейское государство и восстановления блокированных поставок гумпомощи в сектор Газа. После обострения арабо-израильского конфликта в палестинском анклаве осенью 2023 года йеменские хуситы выступают союзниками военизированных движений ХАМАС (Палестина) и "Хезболла" (Ливан), которые не признают права Израиля на существование.
Хуситы методично атакуют ракетами территорию Израиля – на расстоянии более 1500 км, а также десятки военных кораблей и гражданских судов в море, самолетов и беспилотников MQ-9 Reaper Западной коалиции в небе над Йеменом.
Американцы считают йеменских "повстанцев" опасными "оруженосцами" Ирана и воюют с ними с 2015 года – перманентно и безрезультатно.
Пентагон проводит серию "беспощадных атак" по военным базам, командным пунктам, средствам ПВО, которые находятся под контролем "Ансар Аллах". Весеннее обострение в Йемене может продлиться несколько недель. Трамп не разрешил проведение масштабных боевых действий на земле, опасаясь чрезмерного вовлечения США в новый (разорительный) военный конфликт. И отдельно обратился к Ирану: "Поддержка террористов-хуситов должна прекратиться немедленно! Не угрожайте американскому народу, его президенту… мировым судоходным путям". Если Тегеран ослушается, то Вашингтон намерен призвать его к "полной ответственности".
Глава американского Минфина Скотт Бессент также отметил: операция против йеменских хуситов – лишь начало реализации стратегии новой администрации США по оказанию максимального давления на Иран.
Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи оперативно ответил: "Правительство США не имеет полномочий или права диктовать Ирану внешнюю политику", а поддержка Вашингтоном боевых действий в секторе Газа является "геноцидом и терроризмом". Хуситы подчеркнули, что удары американцев по Йемену не повлияют на их намерения атаковать израильские и американские корабли и суда.
Россия обеспокоена, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с американским госсекретарем Марко Рубио 16 марта рекомендовал США: "Немедленно прекратить огонь против хуситов и вступить в политический диалог".
Восток – дело тонкое, и всякое действие равно противодействию. Хуситы с 2023 года атаковали военные корабли и суда США свыше 300 раз. "Мир – через силу" – это война, американская вредная привычка недальновидно проецировать силу, создавать конфликты в разных точках планеты. И эта "вторая натура" давно не работает на желаемый результат.
Вашингтон считает йеменское движение "Ансар Аллах" террористическим. Однако применение хуситами в Красном море и Аденском заливе определенных тактических приемов и гиперзвукового ракетного оружия, интегрированного с береговой системой РЛС, свидетельствует о высоком профессионализме, существовании единого командного центра, развитой системы разведки и связи.
Неслучайно в Йемене после 2015 года не достигли целей ни военная интервенция коалиции во главе с Саудовской Аравией, ни "ковбойские" операции Пентагона и НАТО.
Современная Йеменская Республика возникла в 1990 году, когда исламский Северный Йемен (Йеменская Арабская Республика) и марксистский Южный Йемен (Народная Демократическая Республика Йемен) объединились после многих лет приграничных войн и столкновений.
Серьезная военная закалка многих поколений йеменцев в сочетании с высокотехнологичным ракетным арсеналом хуситов не обещает Соединенным Штатам ничего хорошего в этом горячем регионе планеты.
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Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции