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Субъективные заявления представителей ЕС подрывают стабильность в Грузии – глава МИД

Субъективные заявления представителей ЕС подрывают стабильность в Грузии – глава МИД

Sputnik Грузия

В ЕС вновь выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг акций протестов в Грузии 18.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-18T11:54+0400

2025-03-18T11:54+0400

2025-03-18T12:23+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Заявления представителей Евросоюза, субъективно оценивающих процессы в Грузии, подрывают стабильность в стране, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, комментируя заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Перед началом встречи Совета ЕС по иностранным делам в понедельник Каллас выразила обеспокоенность в связи с задержаниями в Грузии. По ее словам, Евросоюз осуществляет давление на тех людей, которые прибегают к насилию в отношении мирных демонстрантов. Их заявления часто направлены на подрыв той стабильности, в которой так нуждается наша страна, подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Грузии. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили власти в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Укоротите щупальца! В Грузии резко ответили верховному представителю Евросоюза>>Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Власти обвинили участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т.н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Последние объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Посол ЕС в Грузии возомнил себя прокурором или судьей – Папуашвили>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования, ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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