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Посол ЕС в Грузии возомнил себя прокурором или судьей – Папуашвили

Посол ЕС в Грузии возомнил себя прокурором или судьей – Папуашвили

Sputnik Грузия

Посол заявил, что ЕС не может мириться с насилием, безнаказанностью и запугиванием, которые продолжаются в Грузии уже почти три месяца 25.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-25T12:31+0400

2025-02-25T12:31+0400

2025-02-25T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский не может разобраться в своих функциях, считая себя прокурором или судьей, который должен выявлять и наказывать виновных, сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление дипломата. Герчинский ранее заявил, что ЕС работает над введением санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека. Как отметил дипломат, "ЕС не может мириться с насилием, безнаказанностью и запугиванием", которые продолжаются в Грузии уже почти три месяца. Глава парламента также прокомментировал ту часть заявления дипломата, где он признал, что введение санкций Евросоюзом в отношении Грузии требует единодушия всех стран-членов ЕС, которого, как отметил Герчинский, на данный момент не существует. Мяч на стороне Брюсселя – премьер Грузии назвал условия улучшения отношений с ЕС>>"В том числе он сказал, что, к сожалению, мы, мол, не можем договориться, потому что Венгрия и Словакия против, но мы работаем. Извините, но кого представляет посол ЕС? Только Эстонию и Литву? А Венгрия и Словакия не являются членами ЕС, и их он не представляет?!" – сказал Папуашвили.Папуашвили задался вопросом, от чьего имени обращается посол ЕС, когда говорит, что работает над тем, чтобы кого-то наказать. При этом он отметил, что Венгрия и Словакия, как и многие другие страны ЕС, не работают над тем, чтобы кого-то наказать. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала события в Грузии довольно тревожными. По итогам встречи глав МИД стран-членов Евросоюза накануне она заявила, что ситуация в Грузии была обсуждена вкратце. Как отметила Каллас, адаптация репрессивного законодательства и чрезмерное применение силы против протестующих – это "тревожное ухудшение ситуации в регионе". Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Почему участники акций протеста стали чаще получать штрафы – объяснение МВД Грузии>>Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т.н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. USAID использовал грузинские НПО для организации революции – премьер Грузии>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, бидзина иванишвили