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Великобритания стремится втянуть США в процесс обеспечения безопасности Украины

Великобритания стремится втянуть США в процесс обеспечения безопасности Украины

Sputnik Грузия

В Лондоне надеются на то, что президент США не только сможет остановить конфликт на Украине, но и согласится мониторить линию разграничения 18.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-18T13:30+0400

2025-03-18T13:30+0400

2025-03-18T13:55+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Великобритания выступает за использование американских беспилотников и спутников для мониторинга обстановки в зоне разграничения между РФ и Украиной в рамках соглашения о прекращении огня, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times. Согласно имеющейся информации, британские дипломаты надеются, что РФ и США смогут достичь соглашения о создании буферных зон по обе стороны линии фронта. В этом случае американские дроны и спутники могли бы применяться для мониторинга ситуации в этих зонах, чтобы предотвратить возобновление конфликта.Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" – группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Речь идет о государствах Европы, британского Содружества наций и Азии. Источники сказали агентству, что к переговорам присоединились некоторые страны, не являющиеся членами НАТО, включая Австралию, Японию и Новую Зеландию. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Субъективные заявления представителей ЕС подрывают стабильность в Грузии – глава МИД>>Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".Переговоры между США и УкраиныВ Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму. Почему развитие Среднего коридора – приоритет правительства Грузии? Ответ главы МИД>>Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, украина, сша, великобритания, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, мид россии, нато, россия, обострение ситуации вокруг украины