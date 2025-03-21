https://sputnik-georgia.ru/20250321/privlech-devyat-milliardov-evro-investitsiy-za-chetyre-goda--vitse-premer-gruzii-292613378.html

Привлечь девять миллиардов евро инвестиций за четыре года – вице-премьер Грузии

Привлечь девять миллиардов евро инвестиций за четыре года – вице-премьер Грузии

Sputnik Грузия

Достичь поставленной цели удастся за счет того, что Грузия является надежным партнером для международных компаний 21.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-21T09:01+0400

2025-03-21T09:01+0400

2025-03-21T09:01+0400

экономика

грузия

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леван давиташвили

инвестиции

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Привлечь инвестиции в размере девяти миллиардов евро в экономику к 2028 году – амбициозная цель правительства Грузии, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Агентство Reuters опубликовало видеоролик и статью о Грузии, в которых страна описывается как стратегический торговый хаб между Востоком и Западом, говорится о ее уникальной инвестиционной и деловой среде, быстрых темпах экономического роста и возможностях, которые страна предлагает инвесторам. Давиташвили отметил, что достичь поставленной цели удастся за счет того, что Грузия – надежный партнер для международных компаний. Кроме того, важную роль сыграет макроэкономическая стабильность в стране, что является очень сильным сигналом для международных инвесторов. По его словам, стабильная геополитическая среда Грузии – фундаментальный фактор для инвесторов, что также помогло стране привлечь более пяти миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций за последние три года. Иностранные инвестиции гарантируют безопасность Грузии – депутат >>Как отметил глава Минэкономики, дефицит бюджета в Грузии составляет менее 3%, а инфляция остается низкой, что является результатом весьма разумной монетарной политики. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", средний показатель реального роста ВВП в 2024 году составил 9,4%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. По словам вице-премьера, без инноваций и технологий страна не может быть конкурентоспособной на мировом рынке, поэтому практически в каждом регионе создаются крупные технологические и инновационные центры. По его словам, очень важно привлекать качественные инвестиции, которые повысят конкурентоспособность, производительность, внедрят новые технологии, и, конечно же, все это окажет положительное влияние на экономику Грузии. Данные по инвестициям Согласно статистике, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2024 году, по предварительной оценке, сократился на 29,9% по сравнению с 2023 годом и составил 1,3 миллиарда долларов. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов;.Инвестиции в Грузию сократились – новые данные >>Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. В 2022 году их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом; В 2023 году, по уточненным данным, объем прямых иностранных инвестиций сократился на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, инвестиции