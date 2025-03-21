https://sputnik-georgia.ru/20250321/privlech-devyat-milliardov-evro-investitsiy-za-chetyre-goda--vitse-premer-gruzii-292613378.html
Привлечь девять миллиардов евро инвестиций за четыре года – вице-премьер Грузии
Привлечь девять миллиардов евро инвестиций за четыре года – вице-премьер Грузии
Sputnik Грузия
Достичь поставленной цели удастся за счет того, что Грузия является надежным партнером для международных компаний 21.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-21T09:01+0400
2025-03-21T09:01+0400
2025-03-21T09:01+0400
экономика
грузия
новости
леван давиташвили
инвестиции
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/19/277999948_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_3a8dfb20d3161cb01204d1bd9bc6e77c.jpg
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Привлечь инвестиции в размере девяти миллиардов евро в экономику к 2028 году – амбициозная цель правительства Грузии, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Агентство Reuters опубликовало видеоролик и статью о Грузии, в которых страна описывается как стратегический торговый хаб между Востоком и Западом, говорится о ее уникальной инвестиционной и деловой среде, быстрых темпах экономического роста и возможностях, которые страна предлагает инвесторам. Давиташвили отметил, что достичь поставленной цели удастся за счет того, что Грузия – надежный партнер для международных компаний. Кроме того, важную роль сыграет макроэкономическая стабильность в стране, что является очень сильным сигналом для международных инвесторов. По его словам, стабильная геополитическая среда Грузии – фундаментальный фактор для инвесторов, что также помогло стране привлечь более пяти миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций за последние три года. Иностранные инвестиции гарантируют безопасность Грузии – депутат >>Как отметил глава Минэкономики, дефицит бюджета в Грузии составляет менее 3%, а инфляция остается низкой, что является результатом весьма разумной монетарной политики. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", средний показатель реального роста ВВП в 2024 году составил 9,4%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. По словам вице-премьера, без инноваций и технологий страна не может быть конкурентоспособной на мировом рынке, поэтому практически в каждом регионе создаются крупные технологические и инновационные центры. По его словам, очень важно привлекать качественные инвестиции, которые повысят конкурентоспособность, производительность, внедрят новые технологии, и, конечно же, все это окажет положительное влияние на экономику Грузии. Данные по инвестициям Согласно статистике, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2024 году, по предварительной оценке, сократился на 29,9% по сравнению с 2023 годом и составил 1,3 миллиарда долларов. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов;.Инвестиции в Грузию сократились – новые данные >>Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. В 2022 году их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом; В 2023 году, по уточненным данным, объем прямых иностранных инвестиций сократился на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/19/277999948_20:0:1839:1364_1920x0_80_0_0_66bb9d59211627f10f9078d8b1dc4e4c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, леван давиташвили, инвестиции
экономика, грузия, новости, леван давиташвили, инвестиции
Привлечь девять миллиардов евро инвестиций за четыре года – вице-премьер Грузии
Достичь поставленной цели удастся за счет того, что Грузия является надежным партнером для международных компаний
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Привлечь инвестиции в размере девяти миллиардов евро в экономику к 2028 году – амбициозная цель правительства Грузии, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Агентство Reuters опубликовало видеоролик и статью о Грузии, в которых страна описывается как стратегический торговый хаб между Востоком и Западом, говорится о ее уникальной инвестиционной и деловой среде, быстрых темпах экономического роста и возможностях, которые страна предлагает инвесторам.
"Наша амбициозная цель – достичь девяти миллиардов евро инвестиций в экономику страны в течение следующих четырех лет, к 2028 году", – заявил Давиташвили.
Давиташвили отметил, что достичь поставленной цели удастся за счет того, что Грузия – надежный партнер для международных компаний. Кроме того, важную роль сыграет макроэкономическая стабильность в стране, что является очень сильным сигналом для международных инвесторов.
По его словам, стабильная геополитическая среда Грузии – фундаментальный фактор для инвесторов, что также помогло стране привлечь более пяти миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций за последние три года.
Как отметил глава Минэкономики, дефицит бюджета в Грузии составляет менее 3%, а инфляция остается низкой, что является результатом весьма разумной монетарной политики.
"Мы настроены оптимистично, и это не просто наша субъективная оценка, что экономика Грузии будет расти очень быстрыми темпами – по прогнозу Международного валютного фонда, в ближайшие пять лет Грузия вырастет более чем на 5%", – отметил он.
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", средний показатель реального роста ВВП в 2024 году составил 9,4%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.
По словам вице-премьера, без инноваций и технологий страна не может быть конкурентоспособной на мировом рынке, поэтому практически в каждом регионе создаются крупные технологические и инновационные центры.
По его словам, очень важно привлекать качественные инвестиции, которые повысят конкурентоспособность, производительность, внедрят новые технологии, и, конечно же, все это окажет положительное влияние на экономику Грузии.
Согласно статистике, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2024 году, по предварительной оценке, сократился на 29,9% по сравнению с 2023 годом и составил 1,3 миллиарда долларов.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов;.
Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. В 2022 году их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом;
В 2023 году, по уточненным данным, объем прямых иностранных инвестиций сократился на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов.