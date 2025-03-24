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Брюссель всеми способами борется с миролюбивым правительством Грузии – Сийярто

Брюссель всеми способами борется с миролюбивым правительством Грузии – Сийярто

Sputnik Грузия

Политика нового президента США и его администрации довела политическую элиту Брюсселя до отчаяния, заявил глава МИД Венгрии 24.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-24T19:23+0400

2025-03-24T19:23+0400

2025-03-24T20:28+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузия является наглядным примером двойных стандартов ЕС и борьбы Брюсселя с миролюбивым правительством страны всеми способами, написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в социальной сети после встречи с главой МИД Грузии. Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили находится в Внгрии. В рамках однодневного визита состоялась встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Также по приглашению Сийярто глава грузинского внешнеполитического ведомства приняла участие в венгерской Конференции послов, где вместе со своим коллегой выступила в панельной дискуссии. По его словам, политика нового президента США и его администрации довела политическую элиту Брюсселя до отчаяния, и своей последней атакой они хотят поставить патриотические правительства в Европе и вокруг нее в трудное положение. "Мы этого не допустим, мы продолжим защищать наши национальные интересы, мы хотим мира, мы не допустим нелегальных мигрантов и мы защитим наших детей", – написал Сийярто. Премьер Венгрии Виктор Орбан был первым, кто поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на выборах, и первым лидером государства, который прибыл в Грузию с официальным визитом на третий день после парламентских выборов, состоявшихся в стране в октябре 2024 год Важное сотрудничество Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и на Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Субъективные заявления представителей ЕС подрывают стабильность в Грузии – глава МИД >>Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Укоротите щупальца! В Грузии резко ответили верховному представителю Евросоюза>>США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, петер сийярто, мака бочоришвили, виктор орбан, венгрия, брюссель, сша