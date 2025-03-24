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Будущее отношений Грузии с ЕС зависит от решения Брюсселя – глава МИД Грузии
Будущее отношений Грузии с ЕС зависит от решения Брюсселя – глава МИД Грузии
Sputnik Грузия
Грузия на протяжении многих лет доказывала, что является надежным партнером, заявила глава МИД 24.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-24T20:31+0400
2025-03-24T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Отношения между ЕС и Грузией могут продолжиться за столом переговоров уже завтра, если Евросоюз примет такое решение, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в ходе своего визита в Венгрию. Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате и демократии и призывает незамедлительно вернутся на путь ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года. По ее словам, необходимо определенное мужество, чтобы остановить несправедливые шаги в отношении Грузии. "Это требует определенной смелости, чтобы со стороны Евросоюза был сделан этот шаг и прекратились несправедливые шаги, несправедливое отношение к Грузии, которое вытекает из конкретных причин, которые уже явно видны", – заявила Бочоришвили. Как отметила глава МИД Грузии, евроинтеграция остается стратегической целью Грузии и очень важным вопросом для страны. По ее словам, евроинтеграция очень важна для европейского будущего Грузии и требует соответствующего подхода со стороны всех субъектов, включая Европейский Союз и Брюссель. "Грузия на протяжении многих лет доказывала, что является надежным партнером. Мы всегда там, где нас хотят видеть наши партнеры, в том числе, когда речь идет о борьбе за безопасность, мир, экономическое развитие и лучшее будущее. Я считаю, что Грузия может внести свой вклад в обеспечение лучшего будущего для Европы", – заявила Бочоришвили. По ее словам, нужно прекратить использовать этот вопрос для дестабилизации и вмешательства во внутренние дела страны. Субъективные заявления представителей ЕС подрывают стабильность в Грузии – глава МИД &gt;&gt;В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Брюссель в двойных стандартах в отношении Грузии и попытках повлиять на ее правительство. Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили находится в Венгрии. В рамках однодневного визита состоялась встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Также по приглашению Сийярто глава грузинского внешнеполитического ведомства приняла участие в венгерской Конференции послов, где вместе со своим коллегой выступила в панельной дискуссии. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Укоротите щупальца! В Грузии резко ответили верховному представителю Евросоюза&gt;&gt;США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, мака бочоришвили, петер сийярто, брюссель, венгрия, сша, грузия - евросоюз
грузия, политика, новости, мака бочоришвили, петер сийярто, брюссель, венгрия, сша, грузия - евросоюз

Будущее отношений Грузии с ЕС зависит от решения Брюсселя – глава МИД Грузии

20:31 24.03.2025
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaМинистр иностранных дел Мака Бочоришвили на встрече глав дипломатических миссий Грузии за рубежом
Министр иностранных дел Мака Бочоришвили на встрече глав дипломатических миссий Грузии за рубежом - Sputnik Грузия, 1920, 24.03.2025
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
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Грузия на протяжении многих лет доказывала, что является надежным партнером, заявила глава МИД
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Отношения между ЕС и Грузией могут продолжиться за столом переговоров уже завтра, если Евросоюз примет такое решение, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в ходе своего визита в Венгрию.
Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате и демократии и призывает незамедлительно вернутся на путь ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года.

"Если ЕС решит, то завтра же возможно продолжить отношения за столом переговоров, обсуждая вопросы, которые очень важны для ЕС, Грузии и нашего общего европейского будущего", – заявила Бочоришвили.

По ее словам, необходимо определенное мужество, чтобы остановить несправедливые шаги в отношении Грузии.
"Это требует определенной смелости, чтобы со стороны Евросоюза был сделан этот шаг и прекратились несправедливые шаги, несправедливое отношение к Грузии, которое вытекает из конкретных причин, которые уже явно видны", – заявила Бочоришвили.
Как отметила глава МИД Грузии, евроинтеграция остается стратегической целью Грузии и очень важным вопросом для страны.

"То, что мы видим в последние годы, это как евроинтеграция очень часто используется различными субъектами в качестве инструмента для дестабилизации страны, и мы не рады этому", – заявила Бочоришвили.

По ее словам, евроинтеграция очень важна для европейского будущего Грузии и требует соответствующего подхода со стороны всех субъектов, включая Европейский Союз и Брюссель.
"Грузия на протяжении многих лет доказывала, что является надежным партнером. Мы всегда там, где нас хотят видеть наши партнеры, в том числе, когда речь идет о борьбе за безопасность, мир, экономическое развитие и лучшее будущее. Я считаю, что Грузия может внести свой вклад в обеспечение лучшего будущего для Европы", – заявила Бочоришвили.
По ее словам, нужно прекратить использовать этот вопрос для дестабилизации и вмешательства во внутренние дела страны.
Субъективные заявления представителей ЕС подрывают стабильность в Грузии – глава МИД >>
В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Брюссель в двойных стандартах в отношении Грузии и попытках повлиять на ее правительство.
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили находится в Венгрии. В рамках однодневного визита состоялась встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Также по приглашению Сийярто глава грузинского внешнеполитического ведомства приняла участие в венгерской Конференции послов, где вместе со своим коллегой выступила в панельной дискуссии.

Грузия и Запад

Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
Укоротите щупальца! В Грузии резко ответили верховному представителю Евросоюза>>
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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