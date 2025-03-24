https://sputnik-georgia.ru/20250324/buduschee-otnosheniy-gruzii-s-es-zavisit-ot-resheniya-bryusselya--glava-mid-gruzii-292646068.html

Будущее отношений Грузии с ЕС зависит от решения Брюсселя – глава МИД Грузии

Будущее отношений Грузии с ЕС зависит от решения Брюсселя – глава МИД Грузии

Sputnik Грузия

Грузия на протяжении многих лет доказывала, что является надежным партнером, заявила глава МИД 24.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-24T20:31+0400

2025-03-24T20:31+0400

2025-03-24T20:31+0400

грузия

политика

новости

мака бочоришвили

петер сийярто

брюссель

венгрия

сша

грузия - евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1c/291584078_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f13a5386d6dd1cf3a2431629030a701c.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Отношения между ЕС и Грузией могут продолжиться за столом переговоров уже завтра, если Евросоюз примет такое решение, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в ходе своего визита в Венгрию. Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате и демократии и призывает незамедлительно вернутся на путь ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года. По ее словам, необходимо определенное мужество, чтобы остановить несправедливые шаги в отношении Грузии. "Это требует определенной смелости, чтобы со стороны Евросоюза был сделан этот шаг и прекратились несправедливые шаги, несправедливое отношение к Грузии, которое вытекает из конкретных причин, которые уже явно видны", – заявила Бочоришвили. Как отметила глава МИД Грузии, евроинтеграция остается стратегической целью Грузии и очень важным вопросом для страны. По ее словам, евроинтеграция очень важна для европейского будущего Грузии и требует соответствующего подхода со стороны всех субъектов, включая Европейский Союз и Брюссель. "Грузия на протяжении многих лет доказывала, что является надежным партнером. Мы всегда там, где нас хотят видеть наши партнеры, в том числе, когда речь идет о борьбе за безопасность, мир, экономическое развитие и лучшее будущее. Я считаю, что Грузия может внести свой вклад в обеспечение лучшего будущего для Европы", – заявила Бочоришвили. По ее словам, нужно прекратить использовать этот вопрос для дестабилизации и вмешательства во внутренние дела страны. Субъективные заявления представителей ЕС подрывают стабильность в Грузии – глава МИД >>В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Брюссель в двойных стандартах в отношении Грузии и попытках повлиять на ее правительство. Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили находится в Венгрии. В рамках однодневного визита состоялась встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Также по приглашению Сийярто глава грузинского внешнеполитического ведомства приняла участие в венгерской Конференции послов, где вместе со своим коллегой выступила в панельной дискуссии. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Укоротите щупальца! В Грузии резко ответили верховному представителю Евросоюза>>США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

брюссель

венгрия

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, мака бочоришвили, петер сийярто, брюссель, венгрия, сша, грузия - евросоюз