https://sputnik-georgia.ru/20250325/bezrassudnye-deystviya-neskolkikh-chelovek-ne-povliyayut-na-druzhbu-gruzii-i-armenii---kaladze-292650168.html

Безрассудные действия нескольких человек не повлияют на дружбу Грузии и Армении – Каладзе

Безрассудные действия нескольких человек не повлияют на дружбу Грузии и Армении – Каладзе

Sputnik Грузия

Поведение некоторых грузинских болельщиков после матча с Арменией в Тбилиси Каха Каладзе назвал неправильным поступком 25.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-25T14:05+0400

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2025-03-25T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Безрассудные действия нескольких человек не смогут изменить дружеские отношения между грузинским и армянским народами, заявил мэр Тбилиси, бывший капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе, комментируя инцидент после матча плей-офф Лиги наций УЕФА. По окончании футбольного матча между сборными Грузии и Армении на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси 23 марта, который закончился уверенной победой хозяев – 6:1, часть грузинских болельщиков устроила беспорядки на трибунах. Затем они выбежали на поле, где забрасывали бутылками и оскорбляли болельщиков армянской сборной. Гейм. Сет. Матч. Сборная Грузии разгромила сборную Армении 6:1!>>"Если вас очень дружелюбно приняли на выездном матче, оказали вам хороший прием, что вам было нужно от этих людей? Это был неправильный поступок. Я хотел бы еще раз обратиться к нашим армянским братьям и сестрам – мы подтверждаем наши с ними дружбу и братство. Безрассудные действия нескольких человек не изменят эти отношения", – заявил Каладзе. Кобиашвили осудил поведение части грузинских болельщиков после матча с Армений>>Как отметил мэр Тбилиси, такие поступки вредят как болельщикам, так и самой сборной. Не исключено, что следующие матчи национальной команды пройдут без болельщиков. Кроме того, мэр Тбилиси поблагодарил национальную сборную за проявленный высокий класс в последних двух играх. Он также поблагодарил грузинских болельщиков, которые отправились поддержать команду в Ереван 20 марта. Ранее президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили также осудил поведение небольшой группы грузинских болельщиков, устроивших беспорядки после матча. По сумме двух матчей против команды Армении (9:1) Грузия будет играть в предстоящем сезоне в дивизионе В Лиги наций УЕФА. Что касается Армении, то она остается в дивизионе С. Дисциплинарный комитет УЕФА осенью 2024 года уже оштрафовал Федерацию футбола Грузии за дисциплинарные нарушения во время матча Грузия-Албания Лиги наций. Сумма штрафа составила 56 тысяч евро. Кроме того, из-за дисциплинарных нарушений грузинских болельщиков лишили 2 тысяч мест во время домашнего матча сборной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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