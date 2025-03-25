https://sputnik-georgia.ru/20250325/oppozitsionera-v-gruzii-mogut-arestovat-za-otkaz-sotrudnichestva-so-sledstvennoy-komissiey-292654464.html

Оппозиционера в Грузии могут арестовать за отказ сотрудничества со следственной комиссией

Оппозиционера в Грузии могут арестовать за отказ сотрудничества со следственной комиссией

Sputnik Грузия

В парламенте Грузии расследуют преступления, совершенным при правлении партии, основанной осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили 25.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-25T16:20+0400

2025-03-25T16:20+0400

2025-03-25T16:35+0400

политика

новости

грузия

мамука хазарадзе

тея цулукиани

михаил саакашвили

единое национальное движение

tbc bank

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251324728_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8249c2e46b4f659e57d888120213c07e.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Временная следственная комиссия по расследованию преступлений должностных лиц при нахождении у власти партии "Единое национальное движение" обратится к прокуратуре для дальнейшего реагирования в отношении лидера оппозиционной коалиции "Сильная Грузия", основателя TBC Bank Мамуки Хазарадзе. Как заявила глава комиссии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тея Цулукиани, причина в том, что Хазарадзе не явился на заседание комиссии, куда его вызвали. Цулукиани напомнила, что отказ сотрудничать с парламентской комиссией предусматривает уголовное наказание.О том, что Хазарадзе не намерен явится на заседание следственной комиссии парламента, который, по его словам, является нелегитимным, оппозиционер написал на своей странице в социальной сети. На сегодняшнем заседании комиссия обсуждает дело бывшего владельца автозаправочной "Магнат" Джемала Леонидзе. Как утверждает Леонидзе, его имущество было изъято во время правления "Нацдвижения", а сам он был арестован. Из тюрьмы бизнесмен вышел только после смены власти со статусом политзаключенного и требовал возврата конфискованного имущества. В конфискации имущества, наряду с высокопоставленными чиновниками прежней власти, он обвиняет и основателя одного из крупнейших банков страны TBC Bank Мамуку Хазарадзе. Чем занимается комиссия Временная следственная комиссия по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы, была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет.Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Следственная комиссия в парламенте Грузии преподаст урок будущим властям – депутат>>Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года. До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей. За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением". Это не реванш! "Грузинская мечта" о комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения">>Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения". В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам. Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, мамука хазарадзе, тея цулукиани, михаил саакашвили, единое национальное движение, tbc bank