https://sputnik-georgia.ru/20250326/deputat-v-gruzii-prokommentiroval-zayavlenie-genprokurora-ssha-o-kokteylyakh-molotova-292664098.html

Депутат в Грузии прокомментировал заявление генпрокурора США о "коктейлях Молотова"

Депутат в Грузии прокомментировал заявление генпрокурора США о "коктейлях Молотова"

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Досадно, когда приходится ждать заявления ведомств других стран, чтобы самим дать оценку той или иной ситуации в Грузии, заявил... 26.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-26T12:49+0400

2025-03-26T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Досадно, когда приходится ждать заявления ведомств других стран, чтобы самим дать оценку той или иной ситуации в Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Николоз Самхарадзе, комментируя заявление генерального прокурора США. Пэм Бонди ранее назвала случаи вандализма и поджогов автомобилей и зарядных станций Tesla "внутренним терроризмом". Президент США Дональд Трамп пообещал жесткие меры отметив, что те, кто саботируют Tesla, могут получить до 20 лет тюрьмы. Несколько поджигателей уже арестованы и власти намерены добиваться для них максимального наказания. Политик считает большой проблемой вопрос финансирования таких организаций, представители которых бросают "коктейли Молотова" в людей. Какой ущерб нанесен зданию парламента Грузии во время акций>>Бутылки с зажигательной смесью использовались на акциях протеста, которые начались в Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Прокуратура Грузии 17 марта 2025 года сообщила об аресте счетов пяти организаций, через которые, по данным следствия, собирались и передавались средства для организации незаконной деятельности во время протестов. По данным следствия, фонды предоставляли материальную помощь правонарушителям и их семьям, а также оплачивали штрафы. Общая сумма средств составила более 2 миллионов лари с декабря 2024 года. До 4 декабря 2024 года участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. В Грузии арестовали счета организаций-сторонников протестующих – комментарий "Мечты">>Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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