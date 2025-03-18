https://sputnik-georgia.ru/20250318/v-gruzii-arestovali-scheta-organizatsiy-storonnikov-protestuyuschikh---kommentariy-mechty-292541575.html

В Грузии арестовали счета организаций-сторонников протестующих – комментарий "Мечты"

В Грузии арестовали счета организаций-сторонников протестующих – комментарий "Мечты"

Sputnik Грузия

Организации, чьи счета арестованы, с декабря 2024 года оказали помощь протестующим на сумму более чем 2 миллиона лари 18.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-18T16:44+0400

2025-03-18T16:44+0400

2025-03-18T17:15+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Деятельность организаций, помогавших выплачивать штрафы нарушителям закона в ходе акций протеста, направлена не только на подстрекательство насилия, но и на упразднение функции государства, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Прокуратура Грузии 17 марта сообщила об аресте банковских счетов пяти организаций, через которые, по данным следствия, осуществлялся сбор и выдача финансовых средств для организации незаконной и преступной деятельности в ходе акций протеста. По данным прокуратуры, фонды оказывали материальную помощь правонарушителям и членам их семей. Также через них выплачивались штрафы в пользу правонарушителей. Речь идет о более чем 2 миллионах лари, которые были потрачены с декабря 2024 года. Здесь есть и вторая проблема, в дополнение к тому, что было сказано. Помимо поощрения насилия, целью этих фондов является упразднение функции государства, отметил Мдинарадзе. "Когда вы что-то нарушаете и вам говорят, что вы сделали что-то не так, а я оплачиваю тебе штраф, то это попытка упразднить функцию государства, и это не меньшее вредительство, а может быть, даже больше, чем само совершение этого преступления", – подчеркнул Мдинарадзе. Это распространенная форма подстрекательства к преступлению, отметил он.В Грузии наложили арест на счет фонда, помогающего участникам акций протестов>>Все виды штрафов или наказаний в государстве установлены для того, чтобы предотвратить и исключить то или иное правонарушение, и, как отметил Мдинарадзе, эту превентивную меру полностью разрушает тот, кто создает фонд для выплаты штрафа человеку, совершившему преступление или административный проступок. "К сожалению, это делали фонды ЕС, USAID (Агентство США по международному развитию – ред.) или другие финансируемые извне организации, когда они пытались оплатить штрафы. То есть штраф имеет превентивную цель во всех странах мира, и эта цель была устранена", – отметил он. Это, по словам Мдинарадзе, попытка развалить государство и пойти против своей страны, своей родины и в т. н "морально" завуалированной форме. "Это дополнительный т. н. факультативный аргумент в пользу этого правового нонсенса. Но похоже, что прокуратура, чтобы изучить их деятельность и пресечь то преступное действие, которое они осуществляли, наложила арест и сделала соответствующее заявление", – сказал Мдинарадзе. Детали следствия Прокуратура Грузии на основании решения суда 17 марта 2025 года наложило арест на банковские счета и находящиеся на них денежные средства пяти организаций: Nanukas Found, Prosperity, Фонд "Друг для друга 24/7", "Сирцхвилиа" и Georgian Human Rights House. По данным прокуратуры, банковские счета указанных юридических лиц, которые используются для финансирования незаконной деятельности, были открыты недавно и с декабря 2024 года по настоящее время с них было потрачено более 2 миллионов лари. Т. н. "фонды" направляли основную часть полученных финансовых ресурсов на поощрение лиц, совершающих противоправные и преступные действия, а также на приобретение инвентаря и средств, необходимых для совершения этих преступлений, отметили в прокуратуре. Самые главные нарушения на акциях протеста в Грузии в 2024 – сколько человек оштрафовали>>В частности, из указанных фондов прием и выдача денег производились для следующих целей, которые в том числе были прямо указаны в транзакциях: "для необходимого оснащения акции", "на то, что нужно для борьбы", "приобретение инвентаря для акций", "на приобретение пиротехники", "приобретение противогазов для детей на передовой" и др. Как отметили в прокуратуре, указанные суммы предназначались для финансирования насильственных группировок, которые во время нападения на сотрудников правоохранительных органов находились на т. н. "передовой линии" и осуществляли насильственные действия, в результате которых десятки сотрудников правоохранительных органов, а также протестующие получили повреждения различной степени тяжести. Как пояснили в прокуратуре, банковские счета и находящиеся на них денежные средства указанных фондов были арестованы, принимая во внимание те обстоятельства, что т. н. "фонды" использовали основную часть собранных средств "для финансового обеспечения лиц, обвиняемых в организации группового насилия и участии в нем, и членов их семей, и тем самым, помимо финансирования насильственных действий, они создают основания для поощрения лиц к вовлечению незаконных действий с целью получения материальных выгод". Премьер Грузии поблагодарил протестующих>>Следствие установило, что с 28 ноября 2024 года и по сей день акции протеста перед зданием парламента Грузии и в различных местах по всей стране, так называемые "марши", и некоторые другие мероприятия, за короткий промежуток времени приобрели насильственный характер и вышли за рамки, установленные законом. По информации прокуратуры, это все проявилось в том числе в повреждении здания парламента на проспекте Руставели и другого частного имущества, в использовании предметов или веществ, опасных для жизни и здоровья людей, нападении и оказании насильственного сопротивления сотрудникам полиции, а также в других немирных действиях. В результате насильственных действий пострадали 55 человек, большинство из которых – сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, в результате пожара были повреждены административные здания и выведена из строя спецтехника. "Параллельно с вышеупомянутыми противоправными действиями в общественных пространствах распространялась информация, согласно которой отдельные физические и юридические лица мобилизовывали денежные средства, значительная часть которых шла на нужды лиц, причастных к противоправным действиям", – отметили в прокуратуре. В связи с этим были детально изучены банковские операции тех юридических и физических лиц, в отношении которых возникло обоснованное предположение, что в связи с продолжающимися акциями протеста они осуществляли материальную поддержку различных незаконных, а в отдельных случаях и преступных действий. В Грузии вновь ужесточены правила проведения митингов: что дальше?>>По данным следствия, во многих случаях сбор и передача финансовых средств для организации незаконной и преступной деятельности осуществляется через т. н. "фонды". В прокуратуре подчеркнули, что указанные организации напрямую направляли средства на финансирование противоправной деятельности, призывали общественность к неповиновению и совершению других противоправных действий. Организационная и финансовая деятельность конкретных фондов направлена на обеспечение материальной помощи правонарушителям и членам их семей. Следствие по делу продолжается, и прокуратура обещала периодически предоставлять общественности информацию о ее ходе. Акции в ТбилисиВ Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения.До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.В Грузинском царстве без "Майдана", или Почему Грузия – не Украина>>В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц.Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил.Между тем оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия