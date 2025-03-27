https://sputnik-georgia.ru/20250327/sbornaya-gruzii-proverit-sily-pered-otborom-na-chempionat-mira-matchem-s-farerami-292687896.html
Сборная Грузии проверит силы перед отбором на чемпионат мира матчем с Фарерами
Сборная Грузии проверит силы перед отбором на чемпионат мира матчем с Фарерами
Sputnik Грузия
В рейтинге ФИФА (20 января 2025 года) сборная Грузии занимает 68 место среди национальных сборных, а ее соперник – 137 27.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-27T23:52+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу проведет товарищеский матч со сборной Фарерских островов 5 июня в Тбилиси, сообщает сайт Федерации футбола Грузии. Этот матч состоится во время международного окна ФИФА в период 2-10 июня, в рамках которого национальная команда будет готовиться к отборочному раунду чемпионата мира. Сборная Грузии встречалась с командой Фарерских островов уже дважды – грузинские футболисты обыграли островитян на выезде со счетом 6:0 в отборочном раунде чемпионата Европы 2008 года, а в Тбилиси одержали победу со счетом 3:1. Пять грузинских футболистов попали в символическую сборную тура Лиги наций >>В рейтинге ФИФА (20 января 2025 года) сборная Грузии занимает 68 место среди национальных сборных, а ее соперник – 137-е. Сборная Грузии в отборочном этапе чемпионата мира 2026 года попала в группу Е, где ее соперниками стали Турция, Испания и Болгария. Команда Вилли Саньоля начнет квалификацию 4 сентября матчем против Турции в Тбилиси. Что касается сборной Фарерских островов, то в отборе на ЧМ она попала в группу L c Чехией, Черногорией, Хорватией и Гибралтаром. Сборная Грузии разгромила сборную Армении 6:1 >>Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Города-организаторы чемпионата мира: США (11 городов) – Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл. Мексика (три города) – Гвадалахара, Мехико и Монтеррей. Канада (два города) – Торонто и Ванкувер. Нью-Йорк примет финал первенства 19 июля 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, тбилиси, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
Сборная Грузии проверит силы перед отбором на чемпионат мира матчем с Фарерами
В рейтинге ФИФА (20 января 2025 года) сборная Грузии занимает 68 место среди национальных сборных, а ее соперник – 137
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу проведет товарищеский матч со сборной Фарерских островов 5 июня в Тбилиси, сообщает сайт Федерации футбола Грузии.
Этот матч состоится во время международного окна ФИФА в период 2-10 июня, в рамках которого национальная команда будет готовиться к отборочному раунду чемпионата мира.
Сборная Грузии встречалась с командой Фарерских островов уже дважды – грузинские футболисты обыграли островитян на выезде со счетом 6:0 в отборочном раунде чемпионата Европы 2008 года, а в Тбилиси одержали победу со счетом 3:1.
В рейтинге ФИФА (20 января 2025 года) сборная Грузии занимает 68 место среди национальных сборных, а ее соперник – 137-е.
Сборная Грузии в отборочном этапе чемпионата мира 2026 года попала в группу Е, где ее соперниками стали Турция, Испания и Болгария. Команда Вилли Саньоля начнет квалификацию 4 сентября матчем против Турции в Тбилиси.
Что касается сборной Фарерских островов, то в отборе на ЧМ она попала в группу L c Чехией, Черногорией, Хорватией и Гибралтаром.
Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады.
Города-организаторы чемпионата мира: США (11 городов) – Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл. Мексика (три города) – Гвадалахара, Мехико и Монтеррей. Канада (два города) – Торонто и Ванкувер.
Нью-Йорк примет финал первенства 19 июля 2026 года.