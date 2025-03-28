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Грузия продлила действие пошлины на импорт муки из России
Грузия продлила действие пошлины на импорт муки из России
Sputnik Грузия
Согласно постановлению правительства, импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагается налогом в размере 0,3 лари за один килограмм (300 лари за тонну) 28.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-28T14:54+0400
2025-03-28T14:54+0400
2025-03-28T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Правительство Грузии продлило действие временной пошлины на импорт муки, ячменя и отрубей из России на неопределенный срок, говорится в постановлении правительства. В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей, которую продлевали несколько раз. Согласно постановлению правительства от 28 февраля текущего года, импорт более 200 килограммов пшеничной муки теперь облагается налогом в размере 0,3 лари за один килограмм (300 лари за тонну), вместо 0,25 лари. Импорт же более 200 килограммов ячменя и отрубей теперь облагается налогом в размере 0,2 лари за один килограмм, вместо 0,1 лари. Подорожает ли хлеб в Грузии – мнение хлебопеков >>Изначально временная пошлина на импорт муки действовала до 1 ноября 2023 года, затем срок действия продлили сначала до 1 марта, после – до 1 сентября 2024 года. В середине сентября 2024 года правительство продлило действие временной пошлины в третий раз – до 1 марта 2025 года, и четвертый раз в феврале – до 1 апреля 2025 года. Целью введения пошлины правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. Производители хлеба требуют ее отмены, так как, по их словам, подорожание муки на мировых рынках за последнее время может привести к повышению стоимости хлеба в стране. Кризис мукомолов Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна. В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, с которой экспортная пошлина не взималась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Хлеб в Грузии может подорожать – хлебопеки требуют отменить пошлину на импорт муки >>Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и ростом экспортной пошлины на пшеницу из России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, хлеб, зерно, россия
экономика, новости, грузия, хлеб, зерно, россия
Грузия продлила действие пошлины на импорт муки из России
14:54 28.03.2025 (обновлено: 16:01 28.03.2025)
Согласно постановлению правительства, импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагается налогом в размере 0,3 лари за один килограмм (300 лари за тонну)
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Правительство Грузии продлило действие временной пошлины на импорт муки, ячменя и отрубей из России на неопределенный срок, говорится в постановлении правительства.
В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей, которую продлевали несколько раз.
Согласно постановлению правительства от 28 февраля текущего года, импорт более 200 килограммов пшеничной муки теперь облагается налогом в размере 0,3 лари за один килограмм (300 лари за тонну), вместо 0,25 лари. Импорт же более 200 килограммов ячменя и отрубей теперь облагается налогом в размере 0,2 лари за один килограмм, вместо 0,1 лари.
Изначально временная пошлина на импорт муки действовала до 1 ноября 2023 года, затем срок действия продлили сначала до 1 марта, после – до 1 сентября 2024 года. В середине сентября 2024 года правительство продлило действие временной пошлины в третий раз – до 1 марта 2025 года, и четвертый раз в феврале – до 1 апреля 2025 года.
Целью введения пошлины правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба.
Производители хлеба требуют ее отмены, так как, по их словам, подорожание муки на мировых рынках за последнее время может привести к повышению стоимости хлеба в стране.
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.
В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, с которой экспортная пошлина не взималась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.
Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась.
Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и ростом экспортной пошлины на пшеницу из России.