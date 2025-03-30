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Грузинский игрок "Тенерифе" признан лучшим игроком матча в Испании

Грузинский игрок "Тенерифе" признан лучшим игроком матча в Испании

Sputnik Грузия

Статистика баскетболиста: 31 минута, 11 очков (8/5 двухочковых, 6/6 штрафных), 9 подборов и 3 результативные передачи 30.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-30T14:35+0400

2025-03-30T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Баскетболист сборной Грузии и испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини стал лучшим игроком матча чемпионата Испании против "Сарагосы" – 93:89. Шермадини не хватило одного подбора, чтобы сделать дабл-дабл против своей бывшей команды. Его статистика: 31 минута, 11 очков (8/5 двухочковых, 6/6 штрафных), 9 подборов и 3 результативные передачи. "Тенерифе" выиграл 20 из 25 матчей и занимает второе место в турнирной таблице, уступая только "Реалу". Шермадини побил рекорд легендарного Сабониса в чемпионате Испании по баскетболу >>Следующий матч клуб Шермадини проведет против "Гранады" 6 апреля. В конце февраля Георгий Шермадини и баскетболисты национальной сборной Грузии по баскетболу были представлены к Ордену Чести и к Ордену Сияния за выход на чемпионат мира и чемпионат Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, испания, георгий шермадини, баскетбол, новости грузинского баскетбола