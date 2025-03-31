https://sputnik-georgia.ru/20250331/odna-iz-samykh-zhestokikh-ubiyts-gruzii-prositsya-k-lyudyam-292735243.html

Одна из самых жестоких убийц Грузии просится к людям

Одна из самых жестоких убийц Грузии просится к людям

Sputnik Грузия

По словам заключенной, она не хочет терять годы, просит дать ей возможность учиться, работать и общаться с другими заключенными 31.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-31T17:27+0400

2025-03-31T17:27+0400

2025-03-31T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Приговоренная к бессрочному заключению за убийство мужа и пятилетнего сына Магда Папидзе обратилась в Апелляционный суд Грузии с ходатайством перевести ее из закрытой зоны в учреждение полуоткрытого типа с более мягким режимом. История двойного убийства в Тбилиси >>Почти 10 лет назад Магда Папидзе была единогласно признана виновной коллегией присяжных из 12 человек в убийстве своего супруга и ребенка. Виновную в совершении тяжкого преступления поместили в одиночную камеру в здании Руставской тюрьмы №5, где содержатся особо опасные преступники. Отчет бессрочного заключения начался с 6 июня 2016 года. Несколько месяцев назад суд первой инстанции отказал Папидзе в ходатайстве о переводе из закрытой зоны в учреждение полуоткрытого типа. Что касается Апелляционного суда, то он огласит свое решение в среду, 2 апреля. На заседании Апелляционного суда Магда Папидзе многократно благодарила администрацию тюрьмы, в том числе за то, что ей разрешили поработать в саду по трехмесячному контракту. В одиночной камере Папидзе в основном пишет картины, а затем продает свои работы. Она превратила живопись в источник дохода. История Магды Папидзе На рассвете 20 декабря 2015 года на номер экстренной службы "112" поступило ужасающее сообщение. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужа Магды Папидзе Омара Капиашвили возле подъезда их дома на улице Перадзе. Пятилетний Торнике Капиашвили был найден мертвым в припаркованной неподалеку машине. В первые минуты следствие рассматривало все версии, кроме одной, что убийство совершила Магда Папидзе. В то время женщина утверждала, что ее муж и сын ушли поесть хачапури и опоздали, а когда она пошла за ними, то обнаружила тела у входа. Убийца мужа и сына в Тбилиси подала жалобу в ЕСПЧ >>Вскоре полиция воссоздала совершенно иную картину. Следственные действия проводились на первом этаже жилого дома, где следы крови достигли двери квартиры Магды Папидзе. На первый взгляд в квартире не показалось ничего подозрительного, за исключением одной капли крови под столом, которую обнаружили позже. Квартира была обработана специальным раствором, после чего пятна крови были обнаружены по всей комнате. В ходе расследования выяснилось, что у Магды Папидзе был любовник, от которого она ждала ребенка. Муж заподозрил неладное, и женщина, жаждущая начать новую жизнь, спланировала преступление. Позже стало известно, что после ареста обвиняемая в самом тяжком преступлении сделала аборт. Убийца мужа и сына Магда Папидзе вышла замуж в заключении? >>В качестве вещественного доказательства изъяли и личный дневник Папидзе, в котором она описывала план преступления. Позже обвиняемая сказала, что записи не принадлежат ей, однако экспертиза подтвердила аутентичность каллиграфии. На видеозаписи, снятой незадолго до убийства, видно, как Магда Папидзе в магазине вместе с сыном купила кувалду, которой позже она убьет спящего мужа. Затем она вынесла тело через коридор и оставила у подъезда. Что касается сына, то ребенка она задушила. Изначально Папидзе признала свою вину, однако позже, до конца судебных слушаний, она отрицала это. Папидзе несколько раз подавала прошения о помиловании на имя президента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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