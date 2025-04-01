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Грузия не должны быть местом для экспериментов Евросоюза – депутат

Грузия не должны быть местом для экспериментов Евросоюза – депутат

Sputnik Грузия

Власти Грузии хотят, чтобы в Брюсселе поняли, что страна находится в очень нестабильном регионе с геостратегической точки зрения, отметил Николоз Самхарадзе 01.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-01T17:52+0400

2025-04-01T17:52+0400

2025-04-01T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Евросоюз не должен требовать от Грузии менять законодательство или принимать новые законы, которое не применяются в ЕС – Грузия не должна быть местом для экспериментов, заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе. Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии, призывает незамедлительно вернутся на путь евроинтеграции, а также упразднить законы, противоречащие принципам ЕС. При этом Самхарадзе подчеркнул, власти Грузии открыто заявили европейским партнерам, что готовы осуществлять реформы, внедрять европейские требования и гармонизировать национальное законодательство с законодательством ЕС. По его словам, власти страны хотят, чтобы в Брюсселе поняли, что Грузия находится в очень нестабильном регионе с геостратегической точки зрения. "Более того, институты Брюсселя должны знать, что Грузия – это не та страна, которая может действовать так же, как другие страны, например, как Эстония. Это потому, что Грузия не находится под зонтом безопасности НАТО и не пользуется экономической солидарностью ЕС", – заявил Самхарадзе. Без диалога трудно сотрудничать – глава МИД Грузии об отношениях с ЕС>>Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Брюссель всеми способами борется с миролюбивым правительством Грузии – Сийярто>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, украина, сша, брюссель, евросоюз, грузия - евросоюз